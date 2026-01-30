2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小

CDC發布報告指出，2024年國人平均預期壽命達79歲，創下歷史新高，新冠疫情退去與意外死亡減少，都是原因。（美聯社）

美國疾病防治中心（CDC）的國家衛生統計中心（NCHS）29日發布報告顯示，由於新冠疫情消退、美國各種主要死因的死亡率下降，2024年美國人均預期壽命達到79歲，比2023年增加了半年，創下歷史新高紀錄；初步統計數據還顯示，2025年國人預期壽命將持續提高。

疫情消退、心臟病、癌症和意外死亡率下降

新紀錄是政府於1900年開始追蹤這項衡量國家健康與福祉的關鍵指標以來的最高水準。

國家衛生統計中心官員安德森（Robert Anderson）表示，「這可說是全面性的好消息。」波士頓大學研究員史托克斯（Andrew Stokes）指出，數據顯示情況在疫情後徹底好轉，藥物過量危機也在持續改善中。

但史托克斯說，壞消息則是美國人均預期壽命排名仍然低於好幾十個國家，「我們還有很多工作要做。」

2024年報告顯示，女性預期壽命持續高於男性，但男女預期壽命差距縮小至不到5年。女性預期壽命從2023年的81.1歲增加到2024年的81.4歲；男性預期壽命增幅略大，從2023年的75.8歲增加到2024年的76.5歲。

全美死亡率也下降近4%，降至新冠疫情爆發前的最低水平。2024年美國登記死亡人數為307萬人，比2023年減少了1萬8000人。

預期壽命是衡量人口健康狀況的基本指標，它估計特定年份出生嬰兒在當時的死亡率條件下的平均壽命。近幾十年來，由於醫療進步和實施公共衛生措施，美國預期壽命幾乎每年都略有增加；2014年達到接近79歲的高峰。

美國人預期壽命相對平穩，但在新冠疫情導致美國逾120萬人死亡後，預期壽命急劇下降；2021年，預期壽命降至略低於76歲半。此後，預期壽命開始回升。

2024年美國人主要死因是心臟病、癌症和意外傷害，三者合計約佔當年全國死亡人數的70%；但這些死因的死亡率均有所下降，因此提高了整體預期壽命。其中，意外傷害死亡（包括藥物過量）的降幅最大，2024年下降逾14%。

新冠肺炎在幾年前還是美國第三大死因，但2024年跌出前十名，該年新冠肺炎死亡人數下降37%。自殺取代疫情，成為第十大死因，但2024年自殺人數也有所下降。

