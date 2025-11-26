2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」

行政院主計總處昨（25）日公布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」。（示意圖／焦正德攝）

行政院主計總處昨（25）日公布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」，2024年全體受僱員工（含本國、外國之全時、部分工時員工）全年薪資中位數為54.6萬元，較前年增4.03%；本國籍全時受僱者，年薪中位數58.5萬元，年增4.52%；全體受僱員工「平均年薪資」則為73.2萬元，較前年增4.42%。分析數據也指出，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近7成員工薪資低於平均數，顯示高薪群體拉高薪資平均數，亦反映出產業發展不均現象。此外，若以縣市來看，新竹市的平均年薪「129萬元」為全台最高。

根據主計總處統計資料，2024年全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，平均總薪資為73.2萬元（換算平均月薪6.1萬元），低於平均數的員工比率達68.75％，僅低於2022年的68.91％，為歷史第二。對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，主因是高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比率增加。

再觀察不同行業薪資結構，全年總薪資中位數最高為「金融及保險業」，年薪中位數為110.6萬，年增8.77%；第二名為「電力及燃氣供應業」，年薪中位數為109.1萬，年減1.48%。第三名則是「電腦電子及光學產品」，年薪中位數為89.9萬，年增4.56%；第四名是「電子零組件製造業」，年薪中位數為87.6萬，年增9.55%。第五名為「出版影音及資通訊業」，年薪中位數為80.7萬，年增4.41%。

行業薪資後段班方面，「藝術娛樂及休閒服務業」、「教育業（僅含學前教育、教育輔助等其他教育業，不含小學以上公私立學校教師）」年薪中位數分別為41．1萬、38.2萬，分列倒數第三、第二名。其他服務業（如美容美髮及用品維修）全年總薪資中位數則僅有38.1萬元，為全行業最低。

以最高的金融保險業對比最低的其他服務業，可以看處兩者薪資中位數相差逾70萬元，高薪產業員工收入幾乎是低薪產業的3倍。

若以地區縣市做區分，全台各縣市的平均年薪資，以新竹市129.8萬元居冠，年增5.56％；第二名則為新竹縣100.3萬元，年增1.82％；第三是台北市94.7萬元，年增4.18％；第四是桃園市，年薪78.6萬元，年增5.40％；第五則是苗栗縣75.9萬元，5.76％。

以下為全台平均年薪前10名縣市

一、新竹市：129.8萬元，年增5.56％。

二、新竹縣：100.3萬元，年增1.82％。

三、台北市：94.7萬元，年增4.18％。

四、桃園市：78.6萬元，年增5.40％。

五、苗栗縣：75.9萬元，年增5.76％。

六、台南市：73.3萬元，年增6.17％。

七、新北市：71.1萬元，年增5.00％。

八、基隆市：69.3萬元，年增5.27％。

九、高雄市：68.7萬元，年增5.37％。

十、台中市：67.3萬元，年增5.82％。

