2024年12強棒球賽奪冠紀錄片 冠軍之路 元旦票房創2項紀錄

《冠軍之路》元旦上映單日全台票房衝破862萬，創台灣影史紀錄片首日票房新高、元旦新片全台票房冠軍2項紀錄。圖為日前美麗華大直影城首映會。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

紀錄片電影《冠軍之路》元旦上映，單日全台票房衝破862萬元，創下台灣影史紀錄片首日票房新高、元旦新片全台票房冠軍2項紀錄。

由威剛科技、中華職棒出品的《冠軍之路》，耶誕節口碑場及元旦票房總計達978萬元，導演龍男‧以撒克‧凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在1日兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡。

中職會長蔡其昌與中職球星曾頌恩則到台中戲院參與映後活動。已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌，以「不看可惜」4字力推這部紀錄片。2024年世界12強棒球賽，蔡其昌一路陪伴台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍。他希望大家看完此片後，了解「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」。

廣告 廣告

蔡其昌也分享觀影後的4個「症狀」，輕度症狀會全程雞皮疙瘩起不停，「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖」，建議穿件外套。中度症狀會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；重度症狀為淚水與鼻涕同步爆發，「建議直接攜帶運動毛巾」。至於極重度症狀，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥」。

《冠軍之路》精選多場球賽畫面，球迷即使看過無數次轉播畫面，仍不減激昂情緒，播畢後全場歡聲雷動，還有球迷帶頭大喊「Team Taiwan」，現場氣氛既熱烈又感人。