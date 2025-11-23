2024總工時全球第5！民提案週休三日連署過關 勞動部12月7日前回應

日前勞動部公布去（2024）年台灣總工時達2030小時，全球排名第5、亞洲第2，甚至比鄰近的日本和韓國都還要高。先前有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，目前連署已過關，勞動部最晚要在12月7日以前回應。勞團建議政府補助企業試辦，但也有經濟專家憂心，台灣是以出口為導向國家，若減少工時經濟恐下滑。

民眾在公共政策平台提案「週休三日」，目前連署已過關。（示意圖／Pixabay）

根據勞動部公布的2024年總工時世界排名前5名，其中墨西哥以2308小時排名第一，接著依序為新加坡2252小時、哥斯大黎加2244小時、哥倫比亞，台灣則是以2030小時排名第5、亞洲第2。若以亞洲鄰國相比，日本則是1636小時，南韓則是1859小時，均都遠低於台灣的2030小時。

為了要解決國內工時過長問題，有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，提案者認為「少一天上班，多一份幸福」。

民眾提案週休三日並說原因及優點。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

提案者提出「週休三日」優點，分別為提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果及長遠來看可能促進創新。外界憂心，週休三日可能造成中小企業反彈。無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，但從英國、日本、冰島等國的研究實例來看，長期來說，產能不會下降（甚至上升），也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

對於該項提案，先前就曾已經連署過關，當時勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅回應，由於我國97%雇主為中小企業，與世界其他各國情況不同，將會再邀集專家學者與會討論，並依「公共政策網路參與實施要點」規定，於12月7日前給出具體回應。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅。（資料照／中天新聞）

儘管2024年台灣總工時達到2030小時，不過2025年總工時確定會降低，原因在於5月9日，立法院三讀通過「紀念日節日實施條例」，包含小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復日以及行憲紀念日都重新變回國定假日，而勞動節則改為全國放假，全體勞工假日多出4+1天。其中今年下半年，台灣勞工就有放了教師節、光復節和即將到來的12月25日行憲紀念日，多放了3天假。

