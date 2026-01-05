2024選舉大勝馬杜洛 委內瑞拉總統當選人發聲：立即釋放政治犯

委內瑞拉反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）曾於2024年選舉中大勝馬杜洛。（圖／達志／美聯社）

在美國政府拘留馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委內瑞拉局勢再起波瀾。曾於2024年選舉大勝的反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）本週日透過影片發聲，要求「立即且無條件釋放」所有委內瑞拉政治犯，並呼籲國家武裝部隊與安全機構遵循憲法，尊重選舉結果所展現的主權意志。

西班牙《世界報》（El Mundo）報導，岡薩雷斯在影片中未再使用「當選」一詞，而是直接以「總統」、「總司令」及「全體委內瑞拉人民的總統」自稱。他表示，隨著馬杜洛不再掌權，其總統職權源自2024年7月28日大選中獲得的744萬3,584張選票，相關選舉紀錄由反對派領袖瑪馬查多（María Corina Machado）團隊蒐集並保存。

廣告 廣告

岡薩雷斯指出，當前委內瑞拉正進入全新的政治階段，這是一個具有轉折意義的時刻。但他同時強調，這樣的變化尚不足以宣告國家已實現全面的民主正常化，真正的關鍵在於後續行動。

他進一步表示，奪取政權者離境並接受司法程序，雖然構成新的政治局面，但並不能取代仍待完成的核心任務。其中最迫切的一項，就是釋放所有因政治原因被拘留的平民與軍人。岡薩雷斯強調，在新的政治環境下，政治犯的立即與無條件獲釋是「不可迴避的前提」，否則無法啟動一個嚴肅、負責任的民主轉型進程。

岡薩雷斯指出，這些人只是因為持不同政治立場、要求基本權利，或履行憲法責任而遭到關押，相關行為構成政治迫害，與法治國原則嚴重不符。他重申，其政治正當性來自憲法第5條所規定的人民主權，以及數百萬選民持續而明確的支持，並強調自己不會背棄這一授權，所有行動都將以人民的意志為依歸。

談及未來，岡薩雷斯表示，委內瑞拉的民主轉型必須建立在責任、堅定立場與國家團結之上，國家需要真相、正義與和解，但不能容許有罪不罰，才能防止權力再次被用來傷害人民。

最後，他呼籲國家武裝部隊與安全機構遵循憲法，尊重選舉結果所展現的主權意志，並提醒其忠誠應屬於國家與人民。岡薩雷斯在聲明結尾表示，未來的委內瑞拉應是一個尊重權利、制度健全且充滿希望的國家，而這一目標需要全民共同努力才能實現。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

產檢1次多1胎！30歲孕婦懷「同卵四胞胎」 醫驚：機率僅1500萬分之1

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

關西機場「美工刀不見」全場重新安檢 旅客苦等4小時班機仍取消