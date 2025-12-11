2025《傳說對決》AIC國際賽泰國FS擊敗台灣閃電狼奪世界冠軍，600萬獎金帶回家

《Garena 傳說對決》國際錦標賽AIC 2025 於上週末在越南的河內室內體育館圓滿落幕，最終由代表RoV Pro League (RPL) 賽區出戰的FULL SENSE (FS) 戰隊在總決賽對決中，以 4:1 擊敗了 Garena Challenger Series (GCS) 賽區的Flash Wolves (FW) 戰隊，登上王座成為新科世界冠軍，贏得20萬美金的冠軍獎金。

泰國 RPL 戰隊 FULL SENSE 勇奪傳說對決AIC 2025 國際錦標賽冠軍（來源：Garena官方提供）

FS戰隊成員包括AshEarth、OverOne、Agetsive、Sharkz和Noar，自小組賽以來保持著零敗績的紀錄，展現絕對的宰制力，本次奪冠更同時象徵 RPL 賽區在 AIC 國際舞台上實現了歷史性的三連冠。而亞軍FW雖然在敗部組一路過關斬將，先後以 4:3 擊退 RPL 另兩支代表隊伍—— PSG Esports（PSG）與 去年 AIC 冠軍 Bacon Time（BAC），成功突圍挺進最終冠亞賽；但在決賽中仍不敵 FS 攻勢，最終以亞軍作收，無緣實現年度大滿貫。

AIC 2025 決賽週末由熱血沸騰的開場表演拉開序幕，表演由四位人氣越南藝人—— Muoii、Anh Sang Aza、Han Sara 與桃子 Đào Tử A1J 領銜，帶來了賽事主題曲 “Burn Down The Shadow” 的震撼現場演出。這首充滿活力的頌歌以其對無限動力和選手們努力不懈的精神。歌詞呼應了打破極限、從黑暗中崛起以及「追逐明天」等主題，呼應選手們燒毀心魔的決心，以及 AIC 舞台上高強度的緊張氣氛。

《Garena 傳說對決》國際錦標賽AIC 2025 於上週末在越南的河內室內體育館圓滿落幕（來源：Garena官方提供）

表演由四位人氣越南藝人—— Muoii、Anh Sang Aza、Han Sara 與桃子 Đào Tử A1J 領銜（來源：Garena官方提供）

AIC 2025 準決賽暨總決賽匯聚四大強隊——RPL 賽區的 FS、上屆 AIC 冠軍 BAC、PSG Esport，以及 APL 2025 冠軍 FW。FS 在勝部準決賽以 4:1 壓制BAC 率先晉級；FW 則在兩場敗部對決中，先後力退 PSG 與 BAC，挺進總決賽，與 FS 爭奪冠軍寶座。

在最終對決中，FW 先以迅速節奏拿下首局，但 FS 隨後快速調整團隊狀態，連追四局，以 4:1 奪下 AIC 2025 總冠軍。同時，FULL SENSE 的 Noar 獲選為總決賽最有價值選手（FMVP），創下歷史成為 AIC 賽事中第一位獲得此殊榮的輔助選手。在整個賽事期間，Noar 也獲得了所有輔助選手中最高的平均 MVP 分數。

FULL SENSE 的 Noar 獲選為總決賽最有價值選手（FMVP）（來源：Garena官方提供）

FS 奪下 AIC 2025 總冠軍，也象徵 RPL 賽區在 AIC 國際舞台上實現了歷史性的三連冠（來源：Garena官方提供）

此外，所有 FULL SENSE 五名選手也以在整個賽事期間的傑出表現，被評選為 AIC 2025 最佳陣容（Best Lineup）。

FULL SENSE 五名選手被評選為 AIC 2025 最佳陣容（Best Lineup）（來源：Garena官方提供）

AIC 2025 準決賽暨總決賽亮點回顧

勝部準決賽：Full Sense vs Bacon Time, 4-1 (FS勝)

FS在勝者組決賽中展現出堅強實力，並且在團戰和地圖壓力方面持續超越BAC。儘管BAC在第四局扳回一城，但FS在整場比賽中依然更勝一籌，在第五局擊敗 BAC 成功拿下了晉級總決賽的第一張門票。

敗部準決賽：PSG Esports vs Flash Wolves, 3-4 (FW勝)

這場競爭激烈的敗部準決賽採用 BO7賽制。比賽中兩隊互有勝負、不斷拉平比分。PSG 先拿下第一、三和五局，而FW則在不屈不饒，在第二、四和六局取得勝利，將比賽帶入了關鍵的第七局。最終，Flash Wolves 贏下了決勝局，成功獲得繼續挑戰的資格。

敗部決賽：Bacon Time vs Flash Wolves, 3-4 (FW勝)

上屆 AIC 冠軍BAC與FW為了總決賽的最後一個席位，再次展開一場 BO7 的激烈對決。儘管BAC憑藉拿下第一、三和四局取得了領先優勢，但FW展現了堅韌的防守、嚴謹的團戰紀律以及更強大的抗壓性與適應能力，成功反擊，奪下第二、五、六局勝利，並和BAC鏖戰至第七局。最Flash Wolves 再次以驚險的 4:3 贏得勝利，成功晉級總決賽。

總決賽：FULL SENSE vs Flash Wolves, 4-1 (FS勝)

在開場表演後，Flash Wolves (FW) 以穩健的步調開啟了他們當日的第二場比賽，並在不到 17 分鐘的時間內拿下了首局勝利。然而，本屆賽事上未嘗一敗的FS也迅速做出調整，隨後連贏四局擊敗FW，成功奪得了 AIC 2025 的總冠軍。

