Yahoo奇摩遊戲編輯部

2025《傳說對決》AIC國際賽泰國FS擊敗台灣閃電狼奪世界冠軍，600萬獎金帶回家

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

《Garena 傳說對決》國際錦標賽AIC 2025 於上週末在越南的河內室內體育館圓滿落幕，最終由代表RoV Pro League (RPL) 賽區出戰的FULL SENSE (FS) 戰隊在總決賽對決中，以 4:1 擊敗了 Garena Challenger Series (GCS) 賽區的Flash Wolves (FW) 戰隊，登上王座成為新科世界冠軍，贏得20萬美金的冠軍獎金。

泰國 RPL 戰隊 FULL SENSE 勇奪傳說對決AIC 2025 國際錦標賽冠軍（來源：Garena官方提供）
泰國 RPL 戰隊 FULL SENSE 勇奪傳說對決AIC 2025 國際錦標賽冠軍（來源：Garena官方提供）

FS戰隊成員包括AshEarth、OverOne、Agetsive、Sharkz和Noar，自小組賽以來保持著零敗績的紀錄，展現絕對的宰制力，本次奪冠更同時象徵 RPL 賽區在 AIC 國際舞台上實現了歷史性的三連冠。而亞軍FW雖然在敗部組一路過關斬將，先後以 4:3 擊退 RPL 另兩支代表隊伍—— PSG Esports（PSG）與 去年 AIC 冠軍 Bacon Time（BAC），成功突圍挺進最終冠亞賽；但在決賽中仍不敵 FS 攻勢，最終以亞軍作收，無緣實現年度大滿貫。

廣告

AIC 2025 決賽週末由熱血沸騰的開場表演拉開序幕，表演由四位人氣越南藝人—— Muoii、Anh Sang Aza、Han Sara 與桃子 Đào Tử A1J 領銜，帶來了賽事主題曲 “Burn Down The Shadow” 的震撼現場演出。這首充滿活力的頌歌以其對無限動力和選手們努力不懈的精神。歌詞呼應了打破極限、從黑暗中崛起以及「追逐明天」等主題，呼應選手們燒毀心魔的決心，以及 AIC 舞台上高強度的緊張氣氛。

《Garena 傳說對決》國際錦標賽AIC 2025 於上週末在越南的河內室內體育館圓滿落幕（來源：Garena官方提供）
《Garena 傳說對決》國際錦標賽AIC 2025 於上週末在越南的河內室內體育館圓滿落幕（來源：Garena官方提供）
表演由四位人氣越南藝人—— Muoii、Anh Sang Aza、Han Sara 與桃子 Đào Tử A1J 領銜（來源：Garena官方提供）
表演由四位人氣越南藝人—— Muoii、Anh Sang Aza、Han Sara 與桃子 Đào Tử A1J 領銜（來源：Garena官方提供）

AIC 2025 準決賽暨總決賽匯聚四大強隊——RPL 賽區的 FS、上屆 AIC 冠軍 BAC、PSG Esport，以及 APL 2025 冠軍 FW。FS 在勝部準決賽以 4:1 壓制BAC 率先晉級；FW 則在兩場敗部對決中，先後力退 PSG 與 BAC，挺進總決賽，與 FS 爭奪冠軍寶座。

在最終對決中，FW 先以迅速節奏拿下首局，但 FS 隨後快速調整團隊狀態，連追四局，以 4:1 奪下 AIC 2025 總冠軍。同時，FULL SENSE 的 Noar 獲選為總決賽最有價值選手（FMVP），創下歷史成為 AIC 賽事中第一位獲得此殊榮的輔助選手。在整個賽事期間，Noar 也獲得了所有輔助選手中最高的平均 MVP 分數。

FULL SENSE 的 Noar 獲選為總決賽最有價值選手（FMVP）（來源：Garena官方提供）
FULL SENSE 的 Noar 獲選為總決賽最有價值選手（FMVP）（來源：Garena官方提供）
FS 奪下 AIC 2025 總冠軍，也象徵 RPL 賽區在 AIC 國際舞台上實現了歷史性的三連冠（來源：Garena官方提供）
FS 奪下 AIC 2025 總冠軍，也象徵 RPL 賽區在 AIC 國際舞台上實現了歷史性的三連冠（來源：Garena官方提供）

此外，所有 FULL SENSE 五名選手也以在整個賽事期間的傑出表現，被評選為 AIC 2025 最佳陣容（Best Lineup）。

FULL SENSE 五名選手被評選為 AIC 2025 最佳陣容（Best Lineup）（來源：Garena官方提供）
FULL SENSE 五名選手被評選為 AIC 2025 最佳陣容（Best Lineup）（來源：Garena官方提供）

AIC 2025 準決賽暨總決賽亮點回顧

勝部準決賽：Full Sense vs Bacon Time, 4-1 (FS勝)

FS在勝者組決賽中展現出堅強實力，並且在團戰和地圖壓力方面持續超越BAC。儘管BAC在第四局扳回一城，但FS在整場比賽中依然更勝一籌，在第五局擊敗 BAC 成功拿下了晉級總決賽的第一張門票。

敗部準決賽：PSG Esports vs Flash Wolves, 3-4 (FW勝)

這場競爭激烈的敗部準決賽採用 BO7賽制。比賽中兩隊互有勝負、不斷拉平比分。PSG 先拿下第一、三和五局，而FW則在不屈不饒，在第二、四和六局取得勝利，將比賽帶入了關鍵的第七局。最終，Flash Wolves 贏下了決勝局，成功獲得繼續挑戰的資格。

敗部決賽：Bacon Time vs Flash Wolves, 3-4 (FW勝)

上屆 AIC 冠軍BAC與FW為了總決賽的最後一個席位，再次展開一場 BO7 的激烈對決。儘管BAC憑藉拿下第一、三和四局取得了領先優勢，但FW展現了堅韌的防守、嚴謹的團戰紀律以及更強大的抗壓性與適應能力，成功反擊，奪下第二、五、六局勝利，並和BAC鏖戰至第七局。最Flash Wolves 再次以驚險的 4:3 贏得勝利，成功晉級總決賽。

總決賽：FULL SENSE vs Flash Wolves, 4-1 (FS勝)

在開場表演後，Flash Wolves (FW) 以穩健的步調開啟了他們當日的第二場比賽，並在不到 17 分鐘的時間內拿下了首局勝利。然而，本屆賽事上未嘗一敗的FS也迅速做出調整，隨後連贏四局擊敗FW，成功奪得了 AIC 2025 的總冠軍。

歡迎至《Garena 傳說對決》官方社群媒體頻道以及傳說電視台，重溫 AIC 2025 所有精彩時刻。更多資訊敬請請持續關注 Facebook和YouTube等官方平台，以取得更多最新消息與資訊。

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

EBC東森娛樂 ・ 4 小時前8
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前100
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝　雨下最猛地區出爐

好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝　雨下最猛地區出爐

中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 3 小時前8
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。

聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前1
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」　一家五口全曝光

19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」　一家五口全曝光

李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...

CTWANT ・ 2 小時前4
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲

自由時報 ・ 23 小時前27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99%　親中總統急跳腳

恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99%　親中總統急跳腳

即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。

民視 ・ 23 小時前211
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。

鏡報 ・ 2 小時前2
請假新制2026元旦上路！　全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分

請假新制2026元旦上路！　全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分

勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...

CTWANT ・ 7 小時前18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看

新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看

帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。

中天新聞網 ・ 6 小時前14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前1
川普「金卡」啟動　3110萬元換美國永居

川普「金卡」啟動　3110萬元換美國永居

[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前45
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局

國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局

[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...

今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前170
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

EBC東森新聞 ・ 1 天前3
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了

小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了

小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前41
MLB／王建民出席冬季會議　當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」

MLB／王建民出席冬季會議　當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」

大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前8
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」　力挺這幾人選市長

震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」　力挺這幾人選市長

即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。

民視 ・ 1 天前171