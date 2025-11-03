2025《傳說對決》GCS夏季總決賽閃電狼贏得冠軍與250萬獎金寫下三連霸新紀錄
《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽於 11 月 2 日在台北和平籃球館盛大舉行，現場湧入超過千名熱血玩家，共同見證年度最強冠軍隊伍的誕生。最終，閃電狼 Flash Wolves（FW）以壓倒性氣勢，4：1 擊敗 Hong Kong Attitude（HKA），不僅勇奪夏季賽冠軍與 250 萬元獎金，更締造 GCS 聯賽史上首支「三連霸」戰隊的歷史紀錄。
在本屆 GCS 夏季冠軍戰中，閃電狼（FW）從首局即展現強勢火力，穩健掌握節奏率先取勝；雖然第二局遭到 HKA 頑強反撲扳平戰局，但 FW 隨即重整氣勢，憑藉團隊默契與操作再拿下兩局勝利，搶先進入聽牌局，最終以 4：1 完勝對手，完成壓倒性奪冠，成功締造 GCS 史上首支三連霸的歷史佳績。
FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，延續過往兩季的冠軍風範，順利再拿下一座冠軍寶座。此次勝利也讓 FW 朝著林口教練年初所立下的「年度大滿貫目標」更邁進一步。而FW ZHAN也憑藉出色表現，拿下本次FMVP。賽後，林口教練與全體成員在頒獎典禮上感謝一路支持並相信他們的粉絲、在背後辛苦付出的後勤團隊，以及母公司——網銀國際
此外，GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支，賽事場次也從 30 場增加到 42 場。表現出色的隊伍，還有機會代表 GCS 挑戰國際賽舞台。而 2025 ACS 冬季賽冠軍將率先取得首張「臨時席位」資格，往後每季的 ACS 冠軍隊伍都可挑戰這個席位。也歡迎挑戰者們鎖定 11 月 8 日的 ACS 冬季冠軍賽，一起見證全新挑戰隊伍的誕生！
緊接著AIC 2025 國際賽即將於11/17在越南開賽，GCS賽區將由FW、HKA、ONE、DCG代表參賽，究竟這一次 AIC 2025 誰能封神，奪下冠軍？敬請期待！
【冠軍賽詳細賽況】
Game 1: FW勝
第一局HKA搬出以綺蘿為核心的陣容打法，FW NAILIU則是拿出main角葉娜，前期HKA YANPU的馬洛斯則是靠凱撒路去做線權的壓制，雙方打法保守，兩分鐘時HKA FONG蹲進藍區想進行開團，但被FW反應過來集結包圍拿下首殺，中期FW在地圖的視野踩點上取得優勢，並不斷利用小團戰抓掉HKA的成員拿下比賽節奏，HKA在接連失利後陷入了被動防守，14分鐘時FW帶著凱撒以及中路的凱撒兵同時壓入高地，雖然HKA將技能全部all in想要阻止，但FW直接切進主堡強行將主堡拆除拿下比賽。
Game 2: HKA勝
第二把開局FW試圖用凱輔進行搶線拿節奏，但HKA FONG直接向前一錘二，將FW NAILIU人頭收下拿到首殺，但兩分鐘的魔龍爭奪HKA DWEI試圖大招跳入龍坑制裁搶龍卻被FW NAILIU向後推到牆上圍攻擊殺，雙方陷入拉扯不斷進行攻防，但中期FW幾次開團技能all in卻無法帶掉HKA的成員被反打慢慢陷入劣勢，15分鐘時HKA利用兵線優勢果斷開了魔神凱撒，FW向紅區踩去想要給予壓力，但被紅草蹲著的HKA YANPU閃現直接推到四隻，即使FW反應過來解開控制卻被HKA跟上的隊友們進行追擊，FW ZHENZHE及FW NAILIU扛不住傷害率先倒下而HKA也利用兵線和人數優勢輕鬆壓入主堡並拿下第二局的勝利，雙方戰成1:1平手。
Game 3: FW勝
第三局在一分十秒時HKA DWEI選擇不吃紅區直接入野，而FW WEIZ的銀晝四等前沒有抵抗能力，直接被HKA DWEI黏著逃不掉，而趕來幫忙的FW YUXIANG雖然換掉了比洛爾，但也被HKA的其他成員收走了人頭，中期的碰撞雙方操作拉滿有來有回，但在一次次的交手後FW慢慢拿到優勢，人頭數也領先越來越多，九分三十秒時FW ZHAN抓到機會勾向中路，正在清兵的HKA FONG即使拼命掙扎想要退回塔下，但仍然擋不著FW的全員圍攻，FW抓住優勢將下路凱撒推進高地，即使HKA將技能全數灌上，但依然扛不住FW的猛烈攻勢逐漸失守，最終FW拿下了比賽取得領先。
Game 4: FW勝
第四場FW拿出史蘭茲以及強勢角蘇離，在開局一分二十秒FW ZHAN隱形蹲到HKA KUNCH，I蘇離果斷開大一招，輸出打滿後配合FW ZHENZHE瞬移追擊拿下首殺，FW拿下優勢後繼續掌握節奏不斷帶線、包抄，將上下路都貫穿並在前中期取得絕對優勢，九分二十秒時FW整理好兵線後壓入中塔。HKA WENYAN站位靠前試圖清掉凱撒小兵，但被FW NAILIU借位直接丟花貼上，遭到FW的全員輸出率先倒下，而下路的凱撒及凱撒兵優勢讓FW選擇直接進攻高地，在兵線進入後FW YUXIANG丟出關鍵一鏢將HKA FONG定在前線，而FW也抓住機會直接向前將HKA連人帶塔一起擊破，最終人數上的懸殊還有凱撒的加持，讓HKA無力守住主堡最終輸掉了比賽，由FW率先進入聽牌局。
Game 5: FW勝
第四局在兩分鐘時雙方在中路進行一個四打五的碰撞，FW NAILIU瞬勾到了HKA YANPU後被FW ZHENZHE補上爆炸傷害拿下首殺，FW也順勢帶起節奏掌握優勢，六分半時HKA進行反打，利用人數優勢直接壓掉了中塔，雖然打成了一換二但在防禦塔上取得了優勢，讓雙方陷入膠著。八分二十秒時HKA試圖吃下凱撒，但被FW YUXIANG狙殺一發搶走，搶下凱撒後FW的兵線壓力減小，逐漸將優勢取回，積極的進攻讓HKA中期僅剩高地陷入被動防守，十五分五十秒時FW在凱撒池消耗血量想進行拉扯，而FW NAILIU則走入紅區將戰場隔開，FW NAILIU抓住機會將HKA DWEI控住配合後方不斷poke的海諾順利拿下人頭，蘭鐸倒下後FW則順利吃下凱撒。懸殊的經濟以及凱撒之力的加持下FW直接all in一波結束了比賽，奪下比賽的勝利也拿下冠軍的頭銜，創造GCS三連霸的歷史紀錄。
欲獲得更多最新資訊，或重溫比賽精采時刻，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及YouTube頻道。
