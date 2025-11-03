2025《傳說對決》GCS夏季總決賽閃電狼贏得冠軍與250萬獎金寫下三連霸新紀錄

《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽於 11 月 2 日在台北和平籃球館盛大舉行，現場湧入超過千名熱血玩家，共同見證年度最強冠軍隊伍的誕生。最終，閃電狼 Flash Wolves（FW）以壓倒性氣勢，4：1 擊敗 Hong Kong Attitude（HKA），不僅勇奪夏季賽冠軍與 250 萬元獎金，更締造 GCS 聯賽史上首支「三連霸」戰隊的歷史紀錄。

閃電狼奪 2025 GCS 夏季賽冠軍締造聯賽三連霸歷史佳績（來源：Garena官方提供）

在本屆 GCS 夏季冠軍戰中，閃電狼（FW）從首局即展現強勢火力，穩健掌握節奏率先取勝；雖然第二局遭到 HKA 頑強反撲扳平戰局，但 FW 隨即重整氣勢，憑藉團隊默契與操作再拿下兩局勝利，搶先進入聽牌局，最終以 4：1 完勝對手，完成壓倒性奪冠，成功締造 GCS 史上首支三連霸的歷史佳績。

FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，順利再拿下一座冠軍寶座（來源：Garena官方提供）

FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，延續過往兩季的冠軍風範，順利再拿下一座冠軍寶座。此次勝利也讓 FW 朝著林口教練年初所立下的「年度大滿貫目標」更邁進一步。而FW ZHAN也憑藉出色表現，拿下本次FMVP。賽後，林口教練與全體成員在頒獎典禮上感謝一路支持並相信他們的粉絲、在背後辛苦付出的後勤團隊，以及母公司——網銀國際

《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽現場湧入超過千名熱血玩家（來源：Garena官方提供）

此外，GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支，賽事場次也從 30 場增加到 42 場。表現出色的隊伍，還有機會代表 GCS 挑戰國際賽舞台。而 2025 ACS 冬季賽冠軍將率先取得首張「臨時席位」資格，往後每季的 ACS 冠軍隊伍都可挑戰這個席位。也歡迎挑戰者們鎖定 11 月 8 日的 ACS 冬季冠軍賽，一起見證全新挑戰隊伍的誕生！

GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支（來源：Garena官方提供）

緊接著AIC 2025 國際賽即將於11/17在越南開賽，GCS賽區將由FW、HKA、ONE、DCG代表參賽，究竟這一次 AIC 2025 誰能封神，奪下冠軍？敬請期待！

【冠軍賽詳細賽況】

Game 1: FW勝

第一局HKA搬出以綺蘿為核心的陣容打法，FW NAILIU則是拿出main角葉娜，前期HKA YANPU的馬洛斯則是靠凱撒路去做線權的壓制，雙方打法保守，兩分鐘時HKA FONG蹲進藍區想進行開團，但被FW反應過來集結包圍拿下首殺，中期FW在地圖的視野踩點上取得優勢，並不斷利用小團戰抓掉HKA的成員拿下比賽節奏，HKA在接連失利後陷入了被動防守，14分鐘時FW帶著凱撒以及中路的凱撒兵同時壓入高地，雖然HKA將技能全部all in想要阻止，但FW直接切進主堡強行將主堡拆除拿下比賽。

Game 2: HKA勝

第二把開局FW試圖用凱輔進行搶線拿節奏，但HKA FONG直接向前一錘二，將FW NAILIU人頭收下拿到首殺，但兩分鐘的魔龍爭奪HKA DWEI試圖大招跳入龍坑制裁搶龍卻被FW NAILIU向後推到牆上圍攻擊殺，雙方陷入拉扯不斷進行攻防，但中期FW幾次開團技能all in卻無法帶掉HKA的成員被反打慢慢陷入劣勢，15分鐘時HKA利用兵線優勢果斷開了魔神凱撒，FW向紅區踩去想要給予壓力，但被紅草蹲著的HKA YANPU閃現直接推到四隻，即使FW反應過來解開控制卻被HKA跟上的隊友們進行追擊，FW ZHENZHE及FW NAILIU扛不住傷害率先倒下而HKA也利用兵線和人數優勢輕鬆壓入主堡並拿下第二局的勝利，雙方戰成1:1平手。

Game 3: FW勝

第三局在一分十秒時HKA DWEI選擇不吃紅區直接入野，而FW WEIZ的銀晝四等前沒有抵抗能力，直接被HKA DWEI黏著逃不掉，而趕來幫忙的FW YUXIANG雖然換掉了比洛爾，但也被HKA的其他成員收走了人頭，中期的碰撞雙方操作拉滿有來有回，但在一次次的交手後FW慢慢拿到優勢，人頭數也領先越來越多，九分三十秒時FW ZHAN抓到機會勾向中路，正在清兵的HKA FONG即使拼命掙扎想要退回塔下，但仍然擋不著FW的全員圍攻，FW抓住優勢將下路凱撒推進高地，即使HKA將技能全數灌上，但依然扛不住FW的猛烈攻勢逐漸失守，最終FW拿下了比賽取得領先。

Game 4: FW勝

第四場FW拿出史蘭茲以及強勢角蘇離，在開局一分二十秒FW ZHAN隱形蹲到HKA KUNCH，I蘇離果斷開大一招，輸出打滿後配合FW ZHENZHE瞬移追擊拿下首殺，FW拿下優勢後繼續掌握節奏不斷帶線、包抄，將上下路都貫穿並在前中期取得絕對優勢，九分二十秒時FW整理好兵線後壓入中塔。HKA WENYAN站位靠前試圖清掉凱撒小兵，但被FW NAILIU借位直接丟花貼上，遭到FW的全員輸出率先倒下，而下路的凱撒及凱撒兵優勢讓FW選擇直接進攻高地，在兵線進入後FW YUXIANG丟出關鍵一鏢將HKA FONG定在前線，而FW也抓住機會直接向前將HKA連人帶塔一起擊破，最終人數上的懸殊還有凱撒的加持，讓HKA無力守住主堡最終輸掉了比賽，由FW率先進入聽牌局。

Game 5: FW勝

第四局在兩分鐘時雙方在中路進行一個四打五的碰撞，FW NAILIU瞬勾到了HKA YANPU後被FW ZHENZHE補上爆炸傷害拿下首殺，FW也順勢帶起節奏掌握優勢，六分半時HKA進行反打，利用人數優勢直接壓掉了中塔，雖然打成了一換二但在防禦塔上取得了優勢，讓雙方陷入膠著。八分二十秒時HKA試圖吃下凱撒，但被FW YUXIANG狙殺一發搶走，搶下凱撒後FW的兵線壓力減小，逐漸將優勢取回，積極的進攻讓HKA中期僅剩高地陷入被動防守，十五分五十秒時FW在凱撒池消耗血量想進行拉扯，而FW NAILIU則走入紅區將戰場隔開，FW NAILIU抓住機會將HKA DWEI控住配合後方不斷poke的海諾順利拿下人頭，蘭鐸倒下後FW則順利吃下凱撒。懸殊的經濟以及凱撒之力的加持下FW直接all in一波結束了比賽，奪下比賽的勝利也拿下冠軍的頭銜，創造GCS三連霸的歷史紀錄。

