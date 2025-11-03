Yahoo奇摩遊戲編輯部

2025《傳說對決》GCS夏季總決賽閃電狼贏得冠軍與250萬獎金寫下三連霸新紀錄

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽於 11 月 2 日在台北和平籃球館盛大舉行，現場湧入超過千名熱血玩家，共同見證年度最強冠軍隊伍的誕生。最終，閃電狼 Flash Wolves（FW）以壓倒性氣勢，4：1 擊敗 Hong Kong Attitude（HKA），不僅勇奪夏季賽冠軍與 250 萬元獎金，更締造 GCS 聯賽史上首支「三連霸」戰隊的歷史紀錄。

閃電狼奪 2025 GCS 夏季賽冠軍締造聯賽三連霸歷史佳績（來源：Garena官方提供）
閃電狼奪 2025 GCS 夏季賽冠軍締造聯賽三連霸歷史佳績（來源：Garena官方提供）

在本屆 GCS 夏季冠軍戰中，閃電狼（FW）從首局即展現強勢火力，穩健掌握節奏率先取勝；雖然第二局遭到 HKA 頑強反撲扳平戰局，但 FW 隨即重整氣勢，憑藉團隊默契與操作再拿下兩局勝利，搶先進入聽牌局，最終以 4：1 完勝對手，完成壓倒性奪冠，成功締造 GCS 史上首支三連霸的歷史佳績。

廣告
FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，順利再拿下一座冠軍寶座（來源：Garena官方提供）
FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，順利再拿下一座冠軍寶座（來源：Garena官方提供）

FW 在決賽中展現極佳團隊默契與戰術執行力，延續過往兩季的冠軍風範，順利再拿下一座冠軍寶座。此次勝利也讓 FW 朝著林口教練年初所立下的「年度大滿貫目標」更邁進一步。而FW ZHAN也憑藉出色表現，拿下本次FMVP。賽後，林口教練與全體成員在頒獎典禮上感謝一路支持並相信他們的粉絲、在背後辛苦付出的後勤團隊，以及母公司——網銀國際

《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽現場湧入超過千名熱血玩家（來源：Garena官方提供）
《Garena 傳說對決》GCS 2025 夏季準決暨冠軍賽現場湧入超過千名熱血玩家（來源：Garena官方提供）

此外，GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支，賽事場次也從 30 場增加到 42 場。表現出色的隊伍，還有機會代表 GCS 挑戰國際賽舞台。而 2025 ACS 冬季賽冠軍將率先取得首張「臨時席位」資格，往後每季的 ACS 冠軍隊伍都可挑戰這個席位。也歡迎挑戰者們鎖定 11 月 8 日的 ACS 冬季冠軍賽，一起見證全新挑戰隊伍的誕生！

GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支（來源：Garena官方提供）
GCS 職業聯賽宣布新增「臨時席位」，2026 春季賽參賽隊伍將擴增至 7 支（來源：Garena官方提供）

緊接著AIC 2025 國際賽即將於11/17在越南開賽，GCS賽區將由FW、HKA、ONE、DCG代表參賽，究竟這一次 AIC 2025 誰能封神，奪下冠軍？敬請期待！

【冠軍賽詳細賽況】

Game 1: FW勝

第一局HKA搬出以綺蘿為核心的陣容打法，FW NAILIU則是拿出main角葉娜，前期HKA YANPU的馬洛斯則是靠凱撒路去做線權的壓制，雙方打法保守，兩分鐘時HKA FONG蹲進藍區想進行開團，但被FW反應過來集結包圍拿下首殺，中期FW在地圖的視野踩點上取得優勢，並不斷利用小團戰抓掉HKA的成員拿下比賽節奏，HKA在接連失利後陷入了被動防守，14分鐘時FW帶著凱撒以及中路的凱撒兵同時壓入高地，雖然HKA將技能全部all in想要阻止，但FW直接切進主堡強行將主堡拆除拿下比賽。

Game 2: HKA勝

第二把開局FW試圖用凱輔進行搶線拿節奏，但HKA FONG直接向前一錘二，將FW NAILIU人頭收下拿到首殺，但兩分鐘的魔龍爭奪HKA DWEI試圖大招跳入龍坑制裁搶龍卻被FW NAILIU向後推到牆上圍攻擊殺，雙方陷入拉扯不斷進行攻防，但中期FW幾次開團技能all in卻無法帶掉HKA的成員被反打慢慢陷入劣勢，15分鐘時HKA利用兵線優勢果斷開了魔神凱撒，FW向紅區踩去想要給予壓力，但被紅草蹲著的HKA YANPU閃現直接推到四隻，即使FW反應過來解開控制卻被HKA跟上的隊友們進行追擊，FW ZHENZHE及FW NAILIU扛不住傷害率先倒下而HKA也利用兵線和人數優勢輕鬆壓入主堡並拿下第二局的勝利，雙方戰成1:1平手。

Game 3: FW勝

第三局在一分十秒時HKA DWEI選擇不吃紅區直接入野，而FW WEIZ的銀晝四等前沒有抵抗能力，直接被HKA DWEI黏著逃不掉，而趕來幫忙的FW YUXIANG雖然換掉了比洛爾，但也被HKA的其他成員收走了人頭，中期的碰撞雙方操作拉滿有來有回，但在一次次的交手後FW慢慢拿到優勢，人頭數也領先越來越多，九分三十秒時FW ZHAN抓到機會勾向中路，正在清兵的HKA FONG即使拼命掙扎想要退回塔下，但仍然擋不著FW的全員圍攻，FW抓住優勢將下路凱撒推進高地，即使HKA將技能全數灌上，但依然扛不住FW的猛烈攻勢逐漸失守，最終FW拿下了比賽取得領先。

Game 4: FW勝

第四場FW拿出史蘭茲以及強勢角蘇離，在開局一分二十秒FW ZHAN隱形蹲到HKA KUNCH，I蘇離果斷開大一招，輸出打滿後配合FW ZHENZHE瞬移追擊拿下首殺，FW拿下優勢後繼續掌握節奏不斷帶線、包抄，將上下路都貫穿並在前中期取得絕對優勢，九分二十秒時FW整理好兵線後壓入中塔。HKA WENYAN站位靠前試圖清掉凱撒小兵，但被FW NAILIU借位直接丟花貼上，遭到FW的全員輸出率先倒下，而下路的凱撒及凱撒兵優勢讓FW選擇直接進攻高地，在兵線進入後FW YUXIANG丟出關鍵一鏢將HKA FONG定在前線，而FW也抓住機會直接向前將HKA連人帶塔一起擊破，最終人數上的懸殊還有凱撒的加持，讓HKA無力守住主堡最終輸掉了比賽，由FW率先進入聽牌局。

Game 5: FW勝

第四局在兩分鐘時雙方在中路進行一個四打五的碰撞，FW NAILIU瞬勾到了HKA YANPU後被FW ZHENZHE補上爆炸傷害拿下首殺，FW也順勢帶起節奏掌握優勢，六分半時HKA進行反打，利用人數優勢直接壓掉了中塔，雖然打成了一換二但在防禦塔上取得了優勢，讓雙方陷入膠著。八分二十秒時HKA試圖吃下凱撒，但被FW YUXIANG狙殺一發搶走，搶下凱撒後FW的兵線壓力減小，逐漸將優勢取回，積極的進攻讓HKA中期僅剩高地陷入被動防守，十五分五十秒時FW在凱撒池消耗血量想進行拉扯，而FW NAILIU則走入紅區將戰場隔開，FW NAILIU抓住機會將HKA DWEI控住配合後方不斷poke的海諾順利拿下人頭，蘭鐸倒下後FW則順利吃下凱撒。懸殊的經濟以及凱撒之力的加持下FW直接all in一波結束了比賽，奪下比賽的勝利也拿下冠軍的頭銜，創造GCS三連霸的歷史紀錄。

欲獲得更多最新資訊，或重溫比賽精采時刻，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及YouTube頻道。

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多

43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多

原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」

Yahoo奇摩房地產 ・ 20 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛

LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛

台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE

食尚玩家 ・ 3 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失

馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失

[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...

今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住

粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住

娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。

民視 ・ 17 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動　創歷史紀錄

世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動　創歷史紀錄

2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。

鏡報 ・ 15 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？

小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？

粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王

自由時報 ・ 13 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」

MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」

MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖　驚嘆：時空旅人

王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖　驚嘆：時空旅人

范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了　蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼

不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了　蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」

王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」

粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反

世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反

洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違

緯來體育台 ・ 17 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」　醫：1錠多種成分增猝死風險

謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」　醫：1錠多種成分增猝死風險

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。

中天新聞網 ・ 11 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑　警攔下回房見屍

護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑　警攔下回房見屍

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光　達人給6建議：小學生沒興趣

國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光　達人給6建議：小學生沒興趣

高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽／G7追平砲英雄明年確定退休　下季是否當道奇？網：必須留他

世界大賽／G7追平砲英雄明年確定退休　下季是否當道奇？網：必須留他

道奇2日奪下世界大賽冠軍完成連霸，也意味著2025年大聯盟賽季正式告一段落，季末道奇共有7人將成自由球員，其中在G7的9局上敲出追平轟的羅哈斯（Miguel Rojas）也是其中1人。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投　山本由伸喊「大丈夫」打退教練

世界大賽／連續登板道奇不放心想換投　山本由伸喊「大丈夫」打退教練

道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「4G吃到飽」恐被下架　王鴻薇警告NCC了

「4G吃到飽」恐被下架　王鴻薇警告NCC了

[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...

今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭　氣象署曝「這天」回暖

重見陽光！高溫將回到3字頭　氣象署曝「這天」回暖

即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。

民視 ・ 1 天前
不發賀電到握手！習近平原不想跟高市早苗會談　見這1事態度180度大變

不發賀電到握手！習近平原不想跟高市早苗會談　見這1事態度180度大變

日本新任首相高市早苗昨日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤，並連續兩天於社群平台發布兩人合照與會談內容，卻引發中國外交部強烈抗議。印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，中國國家主席習近平對高市相當鄙視，也不想安排日中元首會談，見到日前美國總統川普與高市極度友好的互動後，態度大轉變，主動促成會談。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了

5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了

5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了

EBC東森娛樂 ・ 12 小時前