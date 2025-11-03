2025《英雄聯盟》世界賽懶人包！日期、隊伍、賽制、賽程、直播都在這

轉眼間，今年的《英雄聯盟》世界賽又要回歸了。受到《英雄聯盟》全球賽區整合成 5 大賽區的影響，今年的《英雄聯盟》世界賽將只有 17 支戰隊一起共襄盛舉，10 月 14 日從舉辦地中國首都北京開始，淘汰賽前往上海，而總冠軍賽將在 11 月 9 日來到天府之國成都，在滿場觀眾的期待下見證誰將是今年的《英雄聯盟》世界冠軍。Yahoo奇摩遊戲電競也與往年相同，奉上今年《英雄聯盟》世界賽的相關資訊懶人包，帶你一次看完比賽日期與賽程、隊伍介紹、今年賽制，當然還有直播收看連結！

今年世界賽將在 10 月開打（圖源：LoL Esports）

2025《英雄聯盟》世界賽舉辦日期？賽程怎麼排？在哪裡舉辦？

2025《英雄聯盟》世界賽的舉辦地為中國，從 10 月 14 日正式開打，總決賽將於 11 月 9 日舉辦，並且分為了四大賽段，相關時程如下：

入圍賽：10 月 14 日，於中國北京智慧電競賽事中心舉行

瑞士制：10 月 15 日與 10 月 25 日，於中國北京智慧電競賽事中心舉行

八強淘汰賽：10 月 28 至 10 月 31 日，於中國上海梅賽德斯－賓士文化中心舉行

四強淘汰賽： 11 月 1 日至 11 月 2 日，於中國上海梅賽德斯－賓士文化中心舉行

總決賽：11 月 9 日，於中國成都東安湖體育公園多功能體育館舉行

今年世界賽場地在中國舉行（圖源：LoL Esports）

廣告 廣告

2025《英雄聯盟》世界賽參賽隊伍有哪些？

今年參賽隊伍如下：

中國 LPL 賽區：BLG、AL、TES、IG

韓國 LCK 賽區：GEN、HLE、KT、T1

美洲 LTA 賽區：FLY、VKS、100T

歐洲 LEC 賽區：G2、MKOI、FNC

太平洋 LCP 賽區：CFO、TSW、PSG

2025《英雄聯盟》世界賽入圍賽 T1 vs IG 什麼時候打？

今年的《英雄聯盟》世界賽入圍賽在 10 月 14 日開打，中國 LPL 賽區與韓國 LCK 賽區的第四種子將進行一場 BO5 對決，決定誰能晉級 16 強瑞士輪。

9 月 21 日已確認 LCK 賽區第四種子為 T1，後續 LPL 第四種子則確定為 IG。比賽時間為台灣時間 10 月 14 日 16:00 開賽。最終由 T1 以 3：1 擊敗 IG 晉級瑞士輪。

(Credit:LOLEsports)

2025《英雄聯盟》世界賽16強瑞士制賽程、對戰組合、戰績

2025《英雄聯盟》世界賽 16 強瑞士制於 10 月 15 日（四）起開打，參賽隊伍包含：

Tier 1： GEN、BLG、FLY、G2、CFO

Tier 2： HLE、AL、VKS、MKOI、TSW、KT

Tier 3：100T、FNC、PSG、TES、T1

詳細賽程與對戰組合如下，每當有 2 勝或是 2 敗時皆會進行 BO3 對戰，決定出晉級與淘汰隊伍：

2025《英雄聯盟》世界賽8強賽程為何？對戰組合、開打時間

2025《英雄聯盟》世界賽 8 強淘汰賽於 10 月 28 日（二）起開打，將以 BO5（五戰三勝）方式一路決定出冠軍隊伍。

賽程如下：

2025《英雄聯盟》世界賽直播網址？

官方轉播

⭐️ 中文主播賽評名單：部分、JR、悠五、賊克、Art、ZOD、宸瑞、Jay

中文 Co-Stream

2025《英雄聯盟》世界賽賽制如何？

入圍賽

今年《英雄聯盟》全球職業聯賽整併成 5 個主要賽區：美洲 LTA、太平洋 LCP、歐洲 LEC、中國 LPL 與韓國 LCK，每個賽區都有 3 個名額能夠挺進《英雄聯盟》世界賽。而中國 LPL、韓國 LCK 賽區則由於是今年《英雄聯盟》季中邀請賽的冠亞軍賽區，因此有了第四張世界賽門票，讓今年參加世界賽的隊伍數來到 17 隊。中國與韓國的第四種子隊伍將在入圍賽登場，進行一場 BO5 對決決定誰能挺進瑞士輪。

瑞士輪

本屆《英雄聯盟》世界賽瑞士輪與往年相同，有 16 隻參賽隊伍，來自五大賽區的前三種子，加上入圍賽的晉級戰隊一起在瑞士輪競爭八強資格。

(Credit:LOLEsports)

瑞士輪第一輪的抽籤將由種子池順序決定，Tier1 將要與 Tier3 的戰隊對決，而 Tier2 的戰隊將互相對決。

瑞士輪第一輪，所有隊伍都將不會對上同賽區的戰隊，但進入第二輪之後便沒有這個限制，除了在整個瑞士輪中不會與前面輪次碰過的戰隊再度交手外，唯一限制就是會對上相同戰績的對手（舉例而言，同為 1 勝 0 敗的 CFO、PSG 在第二輪能夠互相對上）。

每當有 2 勝或是 2 敗時皆會進行 BO3 對戰，決定出晉級與淘汰隊伍。

淘汰賽

與過往的《英雄聯盟》世界賽淘汰賽階段相同，從八強賽開始將進行 BO5 單敗淘汰賽，直到 11 月 9 日見證 2024《英雄聯盟》世界賽冠軍的誕生。淘汰賽的種子序依照以下原則決定：瑞士制中 3 勝 0 敗的兩支隊伍是前兩名種子、3 勝 1 敗的 3 隊為第三到第五種子，最後三隊 3 勝 2敗的就是第六到第八種子。

以戰績 3-0 晉級八強的兩支戰隊必定抽到 3-2 的戰隊，其他則不受到限制。

2025《英雄聯盟》世界賽使用哪一個遊戲版本？

遊戲將採用 25.20 版本，以下英雄有遭到官方調整：

英雄增強： 艾妮維亞、飛斯、卡特蓮娜、墨菲特、潘森（打野）、維迦

英雄削弱： 布蕾爾、奧莉安娜、弗力貝爾、沃維克、悟空（打野）

英雄調整：阿祈爾、卡蜜兒、葛雷夫

改動詳細原因可參考：《英雄聯盟》世界賽版本14角色遭改！上路葛雷夫有望重出江湖？

2025《英雄聯盟》世界賽主題曲與MV

Riot Games 在 9 月 20 日宣布主題曲將由鄧紫棋（G.E.M.）演唱，MV 會慶祝《英雄聯盟》電競 15 週年。

10 月 9 日，官方宣布主題曲 MV 將從 10 月 10 日延遲到 10 月 13 日上線，主因為 Bwipo 日前發言引起的爭議，因此決定把他戲份從 MV 中移除，也因此 LTA 在影片將不會有任何戲份。

10 月 13 日，2025 年 S15 世界賽主題曲上線，標題「Sacrifice」，詳細彩蛋與劇情分析可見本文：

2025《英雄聯盟》世界賽相關消息彙整

📌 四強

📌 八強

📌 場外消息

📌 瑞士輪 Day 9

📌 瑞士輪 Day 8

📌 瑞士輪 Day 7

📌 瑞士輪 Day 6

📌 瑞士輪 Day 5

📌 瑞士輪 Day 4

📌 瑞士輪 Day 3

📌 瑞士輪 Day 2

📌 入圍賽、瑞士輪 Day 1

📌 賽前專訪

📌 必看專欄

📌 賽前消息