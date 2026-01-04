2025《英雄聯盟》賽季數據揭曉！Doggo全年KDA擠進前三超越Chovy，T1 勝率非最高

隨著 2025 年的過去，國外《英雄聯盟》統計網站 DPM.LOL 也公布了 2025 年的各種「《英雄聯盟》之最」，揭露在過去一年中，竟有玩家一局比賽可以陣亡多達 60 次而且還贏了，又或者有超強打野玩家一場比賽能夠偷到 6 次史詩野怪，帶領隊伍邁向勝利。而在電競賽場上，DPM.LOL 也分享了許多有趣數據，2025《英雄聯盟》世界大賽總決賽成為去年最受關注的《英雄聯盟》電競賽，而來自 LCP 賽區的 CFO 下路 Doggo 竟殺進全球 KDA 排行榜前三名，贏過 Viper、Chovy 等超級明星選手。

根據 DPM.LOL 所分享的 2025《英雄聯盟》職業賽場數據，去年的《英雄聯盟》世界大賽 T1 與 KT 的總決賽一共吸引了超過 675 萬名觀眾一起收看，見證 T1 成功建立三連霸王朝的那一刻。不過，最讓人感到意外的是 2025《英雄聯盟》賽季的勝率排行榜中 T1 僅排在第 6 名（62.7 %），前三名反而是 Gen.G（72%）、FLY（70%）與 CFO（67.5%），也再度證明了 T1 在關鍵時刻的調整能力，而 CFO 整年賽季的大驚奇也讓人印象深刻。

此外，在全年賽事中，打野英雄趙信是賽場上最受青睞的英雄，一共被選擇了 910 次，而緊隨其後的則是輔助英雄銳兒（831）與雅歷斯塔（818），上路英雄藍寶也被選擇了 806 次。而最讓人意外的排行榜是，全年KDA 最高的選手竟是來自歐洲 LEC 賽區的 Fnatic 下路 Upset，他的 KDA 高達 7.7，是唯一突破 7 的選手。而 CFO 下路 Doggo 全年 KDA 達到 6.1，與韓國 LCK 賽區的 Aiming 並列第三名，贏過了 Gen.G 戰隊的 Chovy、Ruler 與 HLE 下路 Viper 等明星選手，也讓人非常期待，今年繼續效力於 CFO 戰隊的 Doggo 又將帶來什麼亮眼的精采表現，讓 CFO 的奇蹟之旅可以繼續下去。