2025《英雄聯盟》KeSPA Cup台灣也看得到！Disney+獨家直播12/6起開打

粉絲請筆記！準備好迎接年末最強對決，《2025 League of Legends KeSPA Cup》將於 12 月 6 日至 14 日獨家在 Disney+ 全程直播，帶來明星選手與各大戰隊的精彩對戰。

（來源：Disney+官方提供）

這場賽事是《英雄聯盟》（LoL）官方認證的資格賽，將首次登上 Disney+ 平台直播，集結了10 支英雄聯盟韓國職業聯賽（LCK）隊伍，迎戰來自越南、日本的明星隊，以及北美英雄聯盟冠軍聯賽（LCS）的2支強隊。

廣告 廣告

比賽將先以線上形式開打，後續賽事移師韓國 Sangam SOOP Colosseum，並於 Disney+ 的 11 個亞太市場同步直播，包括台灣、韓國、日本、香港、澳洲、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞與印尼等，並提供韓文與英文雙語解說，賽後還可觀看限時完整重播與精華片段。

這項宣布源自韓國華特迪士尼公司與韓國電子競技協會（KeSPA）於 9 月簽署的合作協議，確定 Disney+ 成為《2025 League of Legends KeSPA Cup》獨家播出平台，同時將獨家呈獻2026 年愛知-名古屋亞洲運動會電競項目韓國代表隊的精彩內容

12 月 6 日起，敬請鎖定 Disney+享受電競巔峰對決！

－

以上內容為廠商提供資料原文