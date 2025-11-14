2025「愛‧Sharing」情定威尼斯 10年有愛，10倍分享

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。讓2025年冬季，充滿愛、浪漫與幸福!

美到難以描繪的迷人城市-威尼斯

今年愛．Sharing將帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，一座人文藝術底蘊深厚的城市，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島。每一個畫面，都是其他城市無法複製的美。

綻放威尼斯的光影之美 分享聖誕浪漫與幸福

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，一轉身，有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝點綴，完整復刻彷彿置身於河岸，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，預計邀請各式表演者共襄盛舉，讓人們完全沉浸在威尼斯的熱情氛圍中！

愛，分享更美好！ 邀您一同點亮Purple Wish聖誕樹

「愛．Sharing」點燈活動將於11/14 18:00揭開序幕。盛情邀約民眾共同見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮，再欣賞Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀展演。此外，也邀請了金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱，與民眾一起分享屬於冬日的喜悅。

「愛．Sharing」與您一起分享，屬於愛的聖誕佳節。

活動官網: http://www.i-sharing.com.tw 或 上網搜尋「愛．Sharing」

愛‧Sharing《10年有愛，10倍分享》活動說明：

活動期間：2025/11/14-11/23

活動內容：

1. 10年有愛，10倍分享：統一企業集團指定通路uniopen會員消費滿額 OPENPOINT點數10倍送，參與集團通路、消費滿額門檻與回饋點數上限，請詳見活動網頁。

2. 愛‧Sharing百萬抽獎：統一企業集團指定通路單筆消費不限金額(發票金額需大於1元)抽百萬價值好禮，最大獎項為DREAM PLAZA 20萬購物金。百萬抽獎獎項包含DREAM PLAZA 20萬購物金1個名額、DREAM PLAZA 2萬購物金共10個名額、台北W飯店奇妙套房(不含早餐)住宿券(價值2萬元)共20個名額、DREAM PLAZA 1萬購物金共20個名額。請詳見活動網頁。

3. 活動網頁：https://www.i-sharing.com.tw/iweb/event_10th_anniversary

以上訊息由統一企業集團提供