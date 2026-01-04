2025「英雄聯盟全球之最」統計出爐！單場傷害破72萬，有人死60次竟然還贏了？
轉眼間，我們已經揮別 2025 年，迎來新的 2026 年到來，而在過去的一年中，《英雄聯盟》同樣陪伴著全球玩家們一起走過讓人難忘的一年。今（4）天數據統計網站 DPM.LOL 就開始公布許多 2025 年《英雄聯盟》全球積分賽場的有趣數據，其中有玩家一場就偷了 6 次野怪、單局打出了超過 70 萬的超高傷害，還有人一局遊戲中死了 60 次，結果還贏了。
根據 DPM.LOL 的數據分享，他們所記錄的全球《英雄聯盟》積分單場最高死亡次數是一名鐵牌二土耳其玩家，他當時使用珍娜在 39 分鐘的遊戲中打出 0 殺 60 死 0 助攻的超慘成績。不過，讓人更訝異的是，即便他死了 60 次，但他們的上路弗利貝爾在那局遊戲中站了出來，以 31 殺的超神表現幫助隊伍與珍娜贏了下來，擊敗對手。
此外，DPM.LOL 也紀錄了一場長達 131 分鐘的歐服鐵四積分場，其中有一方的玩家使用姍娜打出了超過 72 萬傷害，收下 53 次擊殺與 59 次助攻幫助隊伍拿下勝利，成為 2025 年全球《英雄聯盟》積分遊戲中最高的傷害紀錄。而值得一提的是，這場超過 2 小時的史詩大戰中雙方都獲得了超過 100 個人頭數，簡直大亂鬥。
以及，在北歐伺服器中有一位薩科玩家，他在單局遊戲中連續偷了 6 隻史詩野怪，簡直讓對手恨得牙癢癢，北美伺服器則有一位玩家在單局遊戲中 Ping 了 1056 次「敵人消失」，平均每分鐘他要 Ping 超過 27 次，成為 2025 年中 Ping 出最多「問號」的《英雄聯盟》玩家。而全球最速首殺則由一位沃維克玩家拿下，遊戲一開始 28 秒他就拿到第一顆人頭了，2025 年遊玩《英雄聯盟》時數最多的則是西歐伺服器的鑽石玩家 PopstarGwen，總計玩《英雄聯盟》超過 142 天，每天平均花了 9.4 小時遊玩，也讓人不得不佩服他對《英雄聯盟》的熱愛與韌性。
其他人也在看
Faker昔日訪談自嘲「邊緣人」沒女性喜歡，網笑：現在女粉比男粉還多
《英雄聯盟》T1 戰隊傳奇選手 Faker（李相赫），人氣水漲船高，在不久前獲得南韓總統親自頒發的體育界最高榮耀「青龍章」，成為電競圈史上第一人，男女粉絲的數量都相當眾多。而最近一篇訪談被挖出，被問到會不會羨慕那些有女朋友的職業選手時，Faker 回應的太謙虛且帶有自嘲意味，讓不少粉絲看到這位「大魔王」私底下純真樸實的一面。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前 ・ 2
《英雄聯盟》Faker這次大意了！實況意外洩露個人郵箱馬上被塞爆，網笑Bdd機會來了！
對於像是《英雄聯盟》的傳奇中路選手 Faker 這樣的名人們來說，為了讓自己的私下生活不會受到打擾，因此對於自己的住家地址、電子郵件、手機號碼等個資也必須更加注意，避免洩漏出去之後就馬上收到蜂擁而至的騷擾訊息。不過，Faker 近日在實況時為了登入西洋棋網站，竟意外洩露了私人電子郵件地址，讓他接下來必須想辦法避免自己的郵箱被塞爆，收到更多的騷擾訊息，也引起許多網友笑稱：「Bdd 有機會了！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
2025《英雄聯盟》賽季數據揭曉！Doggo全年KDA擠進前三超越Chovy，T1 勝率非最高
隨著 2025 年的過去，國外《英雄聯盟》統計網站 DPM.LOL 也公布了 2025 年的各種「《英雄聯盟》之最」，揭露在過去一年中，竟有玩家一局比賽可以陣亡多達 60 次而且還贏了，又或者有超強打野玩家一場比賽能夠偷到 6 次史詩野怪，帶領隊伍邁向勝利。而在電競賽場上，DPM.LOL 也分享了許多有趣數據，2025《英雄聯盟》世界大賽總決賽成為去年最受關注的《英雄聯盟》電競賽，而來自 LCP 賽區的 CFO 下路 Doggo 竟殺進全球 KDA 排行榜前三名，贏過 Viper、Chovy 等超級明星選手。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前 ・ 1
《英雄聯盟》世界賽失利打擊太大？Chovy語出驚人：「今年已無目標」
通常而言，在每年的職業賽季開始之前，《英雄聯盟》的選手們在受訪時總會大方地說出自己新賽季的目標，並且也會為此拚盡全力，努力追尋更好的榮耀。不過，在去年《英雄聯盟》世界大賽四強賽上的失利似乎有些打擊到了 Gen.G 戰隊的中路 Chovy，日前他出席新賽季粉絲見面會時竟語出驚人的表示，自己對於新賽季「已經沒有目標了」，並且也表示，希望能夠先比較彈性的過好日子。也讓許多網友熱議，「沒有熱情了...」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 3
《英雄聯盟》最熱門模式確定下線？隨機單中大混戰倒數結束，玩家狂刷「別關」
去年 10 月底起，《英雄聯盟》的新遊戲模式「隨機單中：大混戰」上線之後，由於在已經陪伴大家十多年的隨機單中（ARAM）中加入了海克斯增幅機制，每局遊戲玩家都能體驗到截然不同的遊戲風格、賽局狀況與遊戲體驗而廣獲好評，許多玩家也醉心於開發對於特定英雄必拿的增幅套路，例如輕舞飛揚婕莉」、「穩紮穩打卡特蓮娜」等，沉迷其中。不過，時間過得很快，「隨機單中：大混戰」已經被確認將於 6 日下午 3：59 結束，也掀起網友熱議，許多人也都期待這個超好玩的模式不要關閉，直接變成《英雄聯盟》的常駐模式。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
黃國昌緊張了？鄭麗文有意徵召李四川 蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導針對2026年新北市長選戰提名作業，國民黨主席鄭麗文日前鬆口稱，不至於走到初選，期盼直接徵召台北市副市長李四川；而白營部分，也有待跟1月31日即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌「談整合」。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（3）日回應，政黨競爭中，每個參選人或志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己，展現自己最好的一面；她也再次重申，新北市民才是自己的面試官。今早8時30分，蘇巧慧在新北市議員許昭興、行政院政務顧問羅文崇等人的陪同下，前往永和區永安公有零售市場掃街，並於會前接受媒體聯訪。蘇巧慧親切與民眾握手，並發放可愛小物「菜瓜布」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）記者提問，黃國昌出席新北元旦升旗時，您有和他簡單握手，藍營可能不會辦理初選，您怎麼看國民黨未來在新北的選戰布局？對此，蘇巧慧指出，她其實常常碰到現在在媒體上提到的副市長或委員，大家都會握手致意，這是基本的禮貌；而政黨競爭中，每個參選人或有志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己，只要把自己最美好的一面、最大的誠意表現出來，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇。蘇巧慧重申，新北市民才是她的面試官，很希望自己能夠展現跟其他參選人的不同，就是溫暖創新、會做事的態度，期盼是全新且不同的參選人，進一步爭取大家的認同。原文出處：快新聞／黃國昌緊張了？鄭麗文有意徵召李四川 蘇巧慧回應了 更多民視新聞報導賴總統出席雲林同鄉會 推薦蘇巧慧、劉建國笑稱「買一送一」屬意李四川？鄭麗文指新北不至於走到初選民進黨北桃誰出戰？徐國勇親曝人選考量 「這天」前完成提名民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
拔蘿蔔也能幫助「小天使」 千人湧入雲林蘿蔔田
千人拔蘿蔔！雲林縣宏宇關懷協會和縣議員林岳璋，今日在斗六台一丁線公路旁，舉辦第5屆拔好彩頭公益活動，讓民眾走入0.8公頃蘿蔔田採摘，每人10台斤內自由樂捐，超出則每台斤10元計算。理事長張宏銘表示，款項將全數捐給雲林縣小天使關懷發展協會。這場拔蘿蔔活動已連續舉辦5年，由張宏銘將自家休耕的0.8公頃田自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
妳越嗆辣他越著迷！這3個星座男特愛「小辣椒」，直爽就是妳的魅力武器
感情裡，有人喜歡溫柔體貼的陪伴，也有人偏偏被直來直往的個性吸引。這3個星座男，對敢說敢做、帶點脾氣的女生特別沒有抵抗力。對他們來說，被嗆幾句不但不扣分，反而成了相處中的一種互動樂趣。姊妹淘 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆鳳山造勢「有大咖來站台」！周春米現身力挺
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委賴瑞隆4日在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，屏東縣長周春米現身站台力挺。周春米強調高屏生活圈的重要性，不僅交通、大眾運輸需要串聯，未來也能共同發展大型建設，並呼籲鄉親支持具有多元局處經驗的賴瑞隆。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
台股本周飛越3萬點？ 首席經濟學家研判：這兩件事影響勝過委內瑞拉戰事
台股2026年元月多頭行情續航。國泰世華首席經濟學家林啟超4日指出，台股距離3萬大關僅咫尺之遙，儘管美國空襲委內瑞拉並逮獲總統馬杜洛夫婦，促使地緣政治風險升溫，但在輝達執行長黃仁勳將訪台、AI題材續熱下，台股可望站穩3萬大關，並持續向高點挺進。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 1
預言應驗！祕魯薩滿5天前喊：馬杜洛被川普拉下台
預言應驗！祕魯薩滿5天前喊：馬杜洛被川普拉下台EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
快儲水！7縣市明起大規模停水「最長8小時」 影響區域一次看
桃園市停水時間2026年1月5日09：00－16：00停水地區大園區田心里（部分地區）、仁德路、華興路一段、華興路二段（以上均含各巷道）。台中市停水時間2026年1月5日08：30－17：00停水地區（南區）五權南路、五權路、南平一街、南平路、和昌街、建成路、復興路二段、復興路三段...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Coser照片遭用grok改少布料？不雅留言多到申訴不完
除了繪師之外，相關 AI 功能也讓 Coser 也受到波及。日本 Coser「あまつぷくぷ」近期貼出的照片，湧入大量網友利用 grok 進行修改，其中甚至包含不尊重她本人的內容，例如要求將布料改成更少、換成內衣，她也無奈表示「這樣還不算違規？」udn遊戲角落 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喜歡巨艦大砲嗎？《巨大戰艦塔爾塔羅斯》單人開發遊戲上架Steam
由單人開發者 Benkimchi 製作的獨立遊戲新作《巨大戰艦塔爾塔羅斯》（DREADNOUGHT TARTARUS），最近因為獨特的題材與玩法引起關注。本作主打以一艘堪比移動城市的超大型戰艦為核心，展開半自動戰略模擬玩法，目前已上架 Steam 商店頁面，預計於 2026 年第 3 季正式發售。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
爸爸的遊戲秘密基地被徵收！壁櫥獨享變身「父女3人網咖」太幸福
日本一位父親在社群 X（推特）上分享了自家遊戲空間長達數年的演變史，引起許多網友的討論。這位父親最初在 2019 年時，於用家中壁櫥內打造了一個只屬於自己的私人遊戲空間，希望能擁有一個獨處放鬆的地方。卻沒想到 6 年時間過去，這簡單、隱密的小天地，已經在 2026 年變成父女 3 人的遊戲空間。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 2
《33號遠征隊》玩家超狂！血戰8小時、成功格檔破萬次通關最難新Boss掀熱議
法國獨立遊戲《光與影：33 號遠征隊》毫無疑問的是 2025 年全球遊戲圈的最大黑馬，不但收到了玩家們的一致好評，也橫掃金搖桿獎、TGA2025 等遊戲獎項，獲得許多年度最佳遊戲獎盃肯定。而為了感謝玩家們的支持，開發工作室 Snadfall Interactive 也已經推出了「感謝更新（Thankuou Update）」，在遊戲中加入了全新可探索區域、無盡塔也有全新 Boss 戰。沒想到，更新之後的最難 Boss「決鬥者（Duollistes）」已經被玩家用特別方式攻略成功，國外有玩家全程打出超過 1 萬次成功格檔、用超過 8 小時的時間成功通關。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
頂溪捷運站垃圾桶冒煙 15歲少年涉縱火遭逮｜#鏡新聞
新北一名15歲少年今天(1/3)早上點燃衛生紙丟入北捷頂溪站的垃圾桶涉嫌縱火，隨即搭上捷運離去，站務人員發現後立刻通報警方，警方隨即在圓山捷運站逮到這名少年，他向警方供稱只是測試打火機！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 191
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 82
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 123