2025「10大熱搜IP角色」排行榜曝光！擠下去年冠軍「吉伊卡哇」第一名竟是他？6大經典動漫強勢回歸

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025年的10大IP熱搜名單迎來大洗牌！去年的排行榜被吉伊卡哇、卡皮巴拉等「萌友」聯手統治，隨著多部經典動漫迎來關鍵續篇，熱血的IP角色重新奪回大眾目光焦點。Yahoo整理2025年網友熱搜十大IP角色，究竟是哪位經典英雄擠下軟萌軍團、重返王座？又有哪些令人懷念的人氣角色回歸？一起來看看你心中的本命有沒有上榜！

誰能撼動超可愛的吉伊卡哇，搶下年度冠軍寶座？答案就是正式進入最終決戰的《鬼滅之刃》！2025年上映三部曲首章《無限城篇》，全台影城再次出現排隊人龍，全球票房突破千億日圓。當年看《無限列車》的小學生，如今已成為國高中生，這股跨世代的熱血情懷，讓鬼滅之刃強勢登頂、一舉拿下熱搜榜首。

UNIQLO鬼滅聯名T恤 限時特價$290👉立即買 武士刀造型 全自動摺疊傘$690👉立即買

廣告 廣告

（圖片來源：Pinkoi、UNIQLO）

由韓國高人氣小說改編的動畫的《我獨自升級》，男主角成振宇從底層逆襲的爽感，精準打中現代人渴望翻轉現狀的補償心理。去年推出第一季，在全球橫掃數億觀看次數，今年趁熱推出第二季，再次席捲全球，聲量直逼日系動漫。日前傳出第三季動畫的製作可能在進行中，又一次掀起討論熱潮，成為2025年最具黑馬姿態的熱搜IP。

去年人氣冠軍吉伊卡哇，今年雖然退居第三，這群小可愛依舊穩坐流量保證，聯名商品橫跨各界上架即秒殺，從壽司、咖啡、冰淇淋到超商、藥妝店，到哪都能看見它的可愛身影。年底還將在台北一口氣開設常設店與「吉伊卡哇Baby系列快閃店」，屆時勢必再度造成排隊人龍，重現「吉伊卡哇之亂」的驚人盛況。

UNIQLO X 吉伊卡哇 限量聯名T恤👉立即買 CASETiFY吉伊卡哇手機殼$1630起👉立即買 一之鄉 X 吉伊卡哇 聖誕蛋糕$480👉立即買 交換禮物首選 吉伊卡哇玩偶👉點我逛周邊

（圖片來源：Pinkoi、CASETiFY、UNIQLO）

曾在全台掀起抓寶熱的寶可夢，人氣始終居高不下，隨著明年2月即將迎來30周年的大日子，各項暖身慶祝提前開跑。除了10月發布的電玩新作《寶可夢傳說 Z-A》，12月再推寶可夢卡牌遊戲PTCG新主題擴充包，再再將熱度推向巔峰。明年初開幕的東京寶可夢主題樂園「PokéPark KANTO」，也將吸引全球粉絲前往朝聖。

UNIQLO寶可夢特別慶典T恤$290👉立即買 寶可夢周邊商品$499起👉點我去逛逛

（圖片來源：Pinkoi、UNIQLO）

去年10大熱搜IP多半由日韓萌友霸榜，來自英國、紅了好久的Jellycat，這次總算擠進排行榜啦！這群「萬物皆可萌」的毛茸茸軍團，圈粉無數，就連BLACKPINK Jisoo、阿湯哥、周子瑜等明星也難以招架。除了靠療癒造型博眼球，門市提供的沉浸式體驗「趣味打包服務」，更成為社群爆紅的流量密碼，吸引不少人遠道前往。

官方授權販售$1280起 (快速出貨) 👉立即買 款式超齊！聖誕限定款這裡買👉點我全包下

（圖片來源：Pinkoi、IFCHIC）

連載逾25年的日本神作《海賊王》，絕對是日系動漫界的「長青樹」代表之一！中間雖一度因時間拖太長，讓不少粉絲中途掉隊。但隨著2022年劇情正式進入「最終章」，大批退坑多年的老粉紛紛熱血回鍋。加上今年真人版影集第二季已順利殺青，以及「重製版動畫」即將推出的消息，讓2026年充滿期待。各位老戰友們趕緊跟上腳步，把落下篇章補齊吧！

海賊王周邊聖誕禮盒$1198👉立即買 CASETiFY海賊王25th聯名手機殼👉立即買

（圖片來源：Pinkoi、CASETiFY）

香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）所創的LABUBU，去年因BLACKPINK Lisa的瘋狂收藏而一夕爆紅，成為排名第二的熱搜IP角色。這股萌醜熱潮從去年延燒至今，雖然狂熱稍減，仍在人氣Top 10之內。粉絲除了將它掛在包上「曬娃」外，今年更延伸去為它手作衣服、配件的「養娃文化」，讓LABUBU熱度持續保溫。

UNIQLO女裝長袖上衣 特價$590👉立即買 UNIQLO女童長袖上衣 特價$490👉立即買 養娃必備！LABUBU手作衣物$581起👉立即買

（圖片來源：UNIQLO、Pinkoi）

大人小孩都喜歡的《蠟筆小新》，是許多人經典不敗的童年記憶，幾乎每年都會推出新電影，票房號召力可見一斑。2025年上映的《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，在台票房突破1,600萬元，創下同系列票房新高，網友一片好評：「跳舞場面華麗壯觀」、「笑到流淚又感動到哭」、「超值得二刷三刷」。電影的成功，連帶讓周邊商品銷量全面暴衝。

蠟筆小新周邊最低79折起👉點此去選購 CASETiFY蠟筆小新手機殼$1630起👉立即買 蠟筆小新AirPods保護套 特價$790👉立即買

（圖片來源：Pinkoi、CASETiFY）

雖然《進擊的巨人》漫畫、動畫早在幾年前已陸續完結，但2025年登場的劇場版劇場版《進擊的巨人完結篇THE LAST ATTACK》再度掀起集體感動，台灣票房強勢破億元。不只電影叫好叫座，《進擊的巨人》世界巡演音樂會台灣站同樣寫下傳奇，開賣即秒殺，讓人看見死忠鐵粉的強大凝聚力。

進擊的巨人周邊商品👉點此去選購

（圖片來源：Pinkoi）

「萬年小學生」柯南擠進人氣IP前十名，絲毫不令人意外。這部跨時代、百看不膩的經典動畫，今年適逢問世30周年，在台活動遍地開花，除了上映一年一部的劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》，還有30週年紀念展、柯南推理冒險路跑，最有趣的是，就連劇中神出鬼沒的嫌犯「黑影人」也反客為主開起主題咖啡廳，成功在社群掀起一波「緝凶」熱潮。

UNIQLO聯名柯南短T 特價$490👉立即買 柯南手繪客製化手機殼 特價$528👉立即買