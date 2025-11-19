2025上班族必修含金量線上課程推薦：人人必學AI、想跳槽、兼職接案看這篇｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「問Yahoo就對了」 是Yahoo玩樂搜查團每兩週整理出網友最新及討論度最高的吃喝玩樂新消息。上班族準備開外掛增加被動收入，可以透過「理財」想辦法把荷包君養得肥肥胖胖；另外，就是培養第二技能，增加「兼職」機會，除了可以接外案也能增加職場競爭力。平日上班壓力山大，一到假日一定要好好釋放，推薦療癒感十足的手作課、芳香課，可以讓你好好從壓力山頂釋放！

人工智慧的時代來了！ 三大溝通技巧☓五大作業模組

🔥熱門課推薦》人人必學！用 ChatGPT 全面升級工作流程

圖／Hahow好學校

人工智慧迅速發展，尤其ChatGPT 出現後，許多工作機會都面臨挑戰。AI 不僅能幫你寫信、翻譯，還能更有效率的完成研究報告跟達成工作目標。本課程由淺入深教你三種 AI 使用技巧，有超過 30 個實際案例情境跟五大作業模塊，透過大量範例跟練習，讓你真正享受到 AI 帶來的方便性。

激降81折🔥2299人已購買

單堂課2,657元限時優惠

想幫錢包開外掛，選理財課程就對了！

🔥熱門課推薦》Python 理財、15堂課幫你掌握投資趨勢

圖／Hahow好學校

上班就想下班，周一就在等週末，想帥氣離職，荷包君卻不爭氣的哭。想要在有限的薪水裡開創無限可能，學會理財真的超重要！Hahow線上課程裡透過財經M平方的15堂課教你看懂全球投資趨勢，將從全球經濟歷史開始，學習理解數據背後意義，掌握景氣循環脈絡與投資方向。在攤開全球經濟歷史後，才會發現過去一次又一次的景氣循環，有很多的數據都會重複有規則性的發生。在這15堂課裡，學會抓住景氣反轉點，懂得如何進行資產配置，看懂金融商品和財經新聞背後的意義。

激降81折🔥6704人已購買

2,916 元限時優惠

如果有了基本的投資概念，想要開始選股，不需要加入各種股市名嘴的群組，你就是自己的老師。在「用 Python 理財：打造小資族選股策略」的課程裡面，可以打造專屬的選股機器人，每天一個 click，股票買賣清單直接入手，一年只要調整四次持股，就能達到歷史年平均報酬率非常好的選股方法，還能自行分析各種指標，自行打造專業投資工具，對上班族來說超級方便。目前已經累積1.2萬人報名，超過770人的5星好評喔！

激降81折🔥1萬2971人已購買

單堂課2,592元

提升兼職技能、轉職競爭力滿點，選這三堂就對了！

🔥熱門課推薦》UI/UX設計師、網頁設計、IG漲粉密技

圖／Hahow好學校

軟體設計的人才市場上持續有需求，不管是跳槽或是兼職，學會之後都能讓你充滿底氣，談薪水更具有籌碼。除了動畫互動網頁設計師依舊有需求，UI（使用者介面）/UX（使用者體驗）設計師也大缺，現在可以用Figma 這個在全球爆紅的介面設計工具來進行製作，經由Hahow的「產品設計實戰：用Figma打造絕佳UI/UX」課程，超級扎實的15 小時課程，幫助初學小白掌握核心知識，進而了解 Figma 核心操作技巧，即便不是相關科系，都能讓你的履歷大加分。

激降81折🔥9628人已購買

單堂課3,467元

1萬2943人已購買

評價優於前 10%🏆️單堂課2,000元

另外自媒體當道，想讓自己也成為流量變現的一份子。首先就要先漲粉，「電商人妻 IG 增粉攻略！三大領域經營術」課程裡可以時檢視目前經營 IG 成效，並思考如何突破瓶頸進而創造新的圈粉題材，讓自己成為下一個KOL。

激降81折🔥6567人已購買

單堂課4,034元

排解壓力，來一趟療癒手作課就對了！

🔥熱門課推薦》鉤毛線、學芳療 完整修復緊繃情緒

圖／Hahow好學校

資深的上班族，每天上班都在燃燒自己，無止盡的榨乾腦細胞，假日的你需要好好修復。不想燒腦，想要平靜的前進，就來鉤毛線吧！說到鉤毛線，近年最令人印象深刻的就是跳水王子Tom Daley，在2020年奧運跳水拿下多項金牌，沒有比賽時，則在旁邊看到他手不停的鉤著毛線，反差萌吸引了全球目光，也讓鉤毛線成為了時髦的療癒活動。「掌握鉤針編織邏輯：五種針法自造生活小物」線上課程，不用再看編織書上的天書，從線上影片學習，工具與線材的活用法，熟悉鉤針編織的五大針法，並理解花樣針法的延伸活用，全盤了解編織平面的各種基礎細節，最後做出自己想像中的編織物件。

激降81折🔥6816人已購買

單堂課2,414元

在鉤毛線的當下，如果還有香氛陪伴就更能修復情緒。在「Gina 的全方位芳香療法課｜精油—你身心靈的舒緩解方」課程裡，讓你挑對自己的芳香療法，解開身心癥結，安撫平衡緊繃與壓力。

激降81折🔥2627人已購買

單堂課7,938元

假期旅遊，先在線上學好英日語就對了！

🔥熱門課推薦》跟著YouTuber名人學道地英日文

圖／Hahow好學校

努力工作後就要用力享樂，這樣人生才會有動力繼續往前。想出國玩卻擔心語言不通而怯步嗎？接下來的暑假旅遊旺季、下半年的楓葉季、聖誕假期都須提前做好規劃，出發前可以先提升自己的語言能力。台灣人最愛去的日本，想學日文，可以跟YouTube 頻道《Ryuuu TV》一起看動漫、日劇無痛學會道地日文。

激降81折🔥9730人已購買

單堂課2,835元

另外國際共通的英文由YouTuber莫彩曦，解碼中英文的口說差異，讓你學會美國人在說話時聲調上的發聲技巧、口說習慣等。培養自己的口說能力，同時具備更道地的口音。學好英日文，也能成為跳槽外商的加分選項喔！

2萬8683人已購買

單堂課1,900元