《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》 人才缺口逼近3萬

記者郭曉蓓／臺北報導

全球推動淨零排放的浪潮下，綠領人才的需求也在成長中。環境部與人力銀行今（23）日共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》指出，臺灣綠領徵才企業家數已由2018年的1,400多家成長至今年4,157家，8年成長182%；綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%，是整體市場同期成長的5.7倍，甚至出現年薪達200萬的高薪綠領人才。

報告指出，電子資訊與半導體業自2021年起連續5年居人才需求最大宗，綠色製程、節能、環安衛、永續報告與AI優化能力已成科技業核心能力。2025年綠領AI相關工作有5,340個，占所有綠領工作數的18.2%，遠高於整體市場AI工作占比約10%；比去年增加35%，比8年前暴增388%。

此外，連續8年，綠領人才缺口前2大職務皆為環境安全衛生類人員、工程研發類人員。目前綠領人才需求涵蓋12項淨零關鍵戰略的多元領域，其中，「電子資訊／軟體／半導體」綠領需求居首，其次依序「一般製造」、「建築營造／不動產」、「知識服務（法律、會計）」、「醫療保健」、「批發零售」都有綠領人才需求。

在薪資部分，新能源專案經理月薪5.5萬至8萬元、能源光電業務協理6萬至8萬元、綠電業務助理月薪3萬至3.8萬元，綠領低碳工程師月薪3萬至3.6萬元，充電樁及新能源產品技術業務EVSE(電動汽車供電設備) & FAE現場應用工程師年薪更是上看70萬至120萬元。

為回應產業專業人才的需求，環境部攜手32所大學合作推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，涵蓋淨零減碳、綠建築、碳捕捉與封存、資源循環、 節能、氣候調適及淨零綠生活等主題。目前國內有 2400人參加培訓課程，有1900人通過考試取得證照。有合格證明的綠領人才，獲企業面試邀約爆增5.4倍；平時苦無面試機會的求職者，一週內，已有43%求職者獲得企業面試邀約。

環境部長彭啟明指出，國內綠色科技產業包含循環經濟、能源效率、再生能源、減緩與保護技術、永續森林與農業、永續交通、水資源管理等，附加價值5123億元，占去年GDP2％，就業人數38萬人，但若加計綠色產業供應鏈，附加價值高達1.4兆，占GDP5.6％，且附加價值年增率也大於德國，顯示我國綠色科技產值與就業人口都有成長空間，需要培訓更多綠領人才。明年起環境部將跨部會規劃綠領人才plus加值課程，包含內政部、環境部、農業部、原民會等都有相關課程，推出符合產業實際需求的淨零培育內容。

