2025下半年聯名盤點：FILAｘ飛天小女警、Gapｘ怪奇物語、PAZZOｘHELLO KITTY......讓人忍不住全部收藏
「聯名就是日常」的時代，品牌已不再只是比設計、比話題，而是誰能抓住你的情緒、回憶與生活方式！今年最值得關注的，就是那些成功把童年情懷和流行文化重新混搭的合作。從飛天小女警、哈利波特到Hot Wheels、HELLO KITTY等等，每一款都來勢洶洶，整理2025值得關注的7組聯名，每一款都讓人好想收藏！
1.FILAｘ飛天小女警
FILA再次把經典IP玩得可愛又潮，這次攜手的是全球女孩都熟悉的《飛天小女警》。聯名系列不只是把角色印上衣服，而是把三位主角 花花、泡泡、毛毛的性格重新轉譯成色彩與設計語言。粉色、粉藍、薄荷綠成為主視覺，搭配FILA招牌的運動輪廓，形成一種既復古又日常的風格。
從鞋到包款都能看到角色小巧藏身的細節。最可愛的是鞋款部分，以厚底老爹鞋結合角色主題色，連鞋舌都藏有Q版小女警圖案，穿起來是低調可愛、但近看會讓人會心一笑的那種。整體系列更像是一封給90後、00後的童年情書，兼具活力感、俏皮與穿搭易度。
2.SQUAREBEARｘHot Wheels風火輪
SQUAREBEAR與Hot Wheels風火輪的聯名，以「車庫文化」為主軸，品牌把Hot Wheels的合金小車世界變成可穿的視覺語言，包括火焰圖騰、賽車條紋、電光藍、賽車紅鮮豔配色等，都化為街頭服裝中的亮點。剪裁上維持SQUAREBEAR一貫寬鬆、中性風格，讓整體既有復古街頭感、又不失品牌的標誌性幽默感。
最亮眼的單品是印有聯名印花拼貼的教練外套，走在路上像是把收藏櫃裡的Hot Wheels車隊直接穿出門；而配件部分則加入徽章、刺繡小車圖案，特別適合喜歡玩味穿搭的人。整套系列的精神非常明確，不是只有小時候玩車的人才懂，而是每個喜歡速度感、機械美、街頭文化的成年人都會被觸動。
3.GapｘStranger Things怪奇物語
Gap與Netflix的《Stranger Things》合作，把80年代復古文化搬進衣櫥。整個系列圍繞劇中的經典元素，女裝以女主角「11號」的經典形象搭配對比色滾邊，打造兼具復古與街頭的造型單品；童裝則以帶有漸層色調的黑色連帽上衣呈現主角群全員合照，配上「LIVE IN HAWKINS」字樣，以及那股帶點怪奇世界的霧面懷舊色調，象徵粉絲與角色們共同迎接最終篇章。
值得注意的是牛仔系列，利用洗舊工藝打造更有時代質感的80s寬版剪裁，讓整個聯名不只是粉絲向，而是很容易融入日常穿搭的復古潮物。這次聯名感覺像是給80年代美式休閒注入流行文化靈魂，也給劇迷一個把Hawkins氛圍穿在身上的機會。
4.GUｘENGINEERED GARMENTS
GU與ENGINEERED GARMENTS的首次聯名，是本季最受期待的「平價高質感」合作。ENGINEERED GARMENTS一向以軍裝、工作服聞名，而GU把這些經典語彙翻成日常更易穿的版本。整個系列不玩花俏，而是專注在「功能與質地」。
刷毛連帽外套、PADDED夾層防風外套、麻花圍巾領開襟外套是三大主角，細節處則保留ENGINEERED GARMENTS標誌性的立體剪接、不同布料混搭。配色以軍綠、黑、灰為主，呈現一種冷靜又帶點紐約工裝味的態度。最棒的是版型非常好搭，不管是女生穿Oversize、或男生走實穿路線都能輕鬆駕馭。這次合作成功把「高端工裝」拉進一般人的衣櫃，是那種會穿到季末都覺得划算的系列。
5.PAZZOｘHELLO KITTY
HELLO KITTY是很多女孩從小就喜歡的角色！而這次PAZZOｘHELLO KITTY「愛心眼」版本算是更時髦、更適合日常穿搭的升級。以簡約白、霧灰、粉色為主軸，加入HELLO KITTY經典造型，但把可愛程度收斂到「大人也能穿的甜度」。
最熱門的是印有愛心眼KITTY的大學T、針織衫與睡衣系列，看起來柔軟又有點慵懶，完全符合近年流行的Soft Girl氛圍。這次PAZZO也把細節做得更俐落，例如小小刺繡、低調Logo、微微Oversize的版型，讓整體更顯修飾度與日常感。可以說是把少女情懷與成熟風格融合得剛剛好，是那種會不小心想整套收的系列。
6.StanleyｘLSF
Stanley近年人氣狂飆，每次新色都能造成秒殺，這次與時尚品牌LoveShackFancy合作推出的2025聯名系列，結合柔美粉彩色調與經典蝴蝶結元素，將女性浪漫氣息注入Stanley經典隨行杯中，打造出既實用又充滿節慶氛圍的限量單品。
此次聯名推出三款全新印花與配色，靈感來自節慶時刻的歡樂與愛意，融合LoveShackFancy的復古女性風格與Stanley的實用經典設計。Chantilly（香緹慕斯）以金色邊飾點綴，展現溫潤奢華感。Winter Ice（夢幻冰雪）搭配銀色邊飾，映襯冷調優雅的氣質。Pink Peppermint（緞語甜心）散落細緻蝴蝶結印花與金色細節，展現大膽浪漫、甜美耀眼的節慶風格。
7.CASETiFYｘCare Bears
Care Bears與CASETiFY的合作完全擊中「可愛大人」族群。以彩虹、粉彩與經典角色為主視覺，帶著一點2000年代Y2K的甜酷感，走在路上非常亮眼。手機殼採用CASETiFY一貫的防摔透明外殼，讓Care Bears的角色像真的貼在你的手機上一樣可愛。
除此之外，還推出毛絨耳機收納包、彩虹熊手機殼吊飾盲盒，整套搭起來真的會忍不住覺得「太療癒」，Care Bears x CASETiFY聯名系列更推出多款客製化手機殼，不論是珍貴照片、具有意義的文字或名字，皆能在充滿可愛彩虹熊全新印花的手機殼上打造獨一無二的專屬配件！這次聯名把童年IP做得更精緻，不是單純的可愛，而是變成可以搭配日常穿搭的時尚配件。對CASETiFY來說，是再次證明他們非常擅長把懷舊情緒翻譯成生活風格。
看完是不是也有種「錢包在輕輕顫抖」的感覺？但其實聯名最迷人的地方，不是讓你跟風買，而是它剛好能陪你展現一點生活風格！所以不用急著全都收，挑一兩個最戳你、最能代表你的就好。畢竟穿搭嘛，就是讓生活變得更有趣一點而已。
主圖來源：PAZZO、GAP、SQUAREBEAR
