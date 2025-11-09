2025下半年誰是包王？最新精品包話題款一次看：PRADA Galleria、MK詢問度超高！

【文／Beauty美人圈．LISA】

2025 下半年，精品圈的焦點再次落在一顆顆「話題新包」上。從經典款的全新演繹，到明星帶貨瞬間爆紅的 It Bag，每一款都在 IG、小紅書掀起討論熱潮。對於愛包人士來說，今年下半年到底誰才是「包王」？哪些設計會成為街頭與時尚秀場的常客？本篇就整理出 2025 精品包推薦清單，帶你一次掌握最受矚目的話題新款，幫你鎖定值得投資與入手的必收包款。

2025 精品包推薦：CELINE SMILING LUGGAGE中號手袋，NT$140,000 （秀智同款）

CELINE鐵粉們最期待的囧臉包全新升級版終於強勢登場！全新版本SMILING LUGGAGE笑臉包採用新穎的特大號橫版廓形設計，甄選手感柔滑、光澤雅致、紋理細膩的柔軟亮澤羊皮革，以精湛工藝匠心打造。背縫工藝和滾邊設計，呈現出更加柔和、圓潤的輪廓，使其更加輕便易攜。加上新亮點：具備雙重表現形式的獨特拉鏈設計，以及創新的「笑臉設計」，都讓包包更具收藏價值。

CELINE鐵粉們最期待的囧臉包全新升級版終於強勢登場 圖片來源：IG@skuukzky、CELINE

2025 精品包推薦：PRADA 中號 Galleria 皮革手袋，NT$150,000 （TWICE Sana同款）

TWICE Sana 也搶先上身的 PRADA 中號 Galleria 皮革手袋，以全新橫向剪裁呈現，將經典包型賦予摩登比例。俐落的線條讓手袋在保留實用收納的同時，更添一份輕盈感；精緻的 Saffiano 皮革與標誌性三角 Logo 相呼應，柔美香草色低調卻充滿辨識度，背起來仙氣爆棚～

TWICE Sana 也搶先上身的 PRADA 中號 Galleria 皮革手袋，以全新橫向剪裁呈現，將經典包型賦予摩登比例 圖片來源：IG@m.by__sana、PRADA

2025 精品包推薦：RIMOWA Groove 系列 Sliding Hobo Bag Black 黑色單肩包，NT$65,100（S.COUPS 同款）

SEVENTEEN S.COUPS 同款 RIMOWA Groove 系列 Sliding Hobo Bag Black 黑色單肩包是商務人士必鎖定的夢中情包啦！手袋以大膽醒目的縱橫交錯溝槽紋理，搭配精簡間距，玩轉品牌經典美學。採用柔軟且富有彈性的頂級皮革打造，並在保有結構感的同時更實現輕盈無負擔，兼具外型與實用性！此外，搭配的可調節肩帶、靈活內部隔層，以及可拆式收納袋，讓包包能輕鬆應對多種不同場合，也是外出旅行必備款。

SEVENTEEN S.COUPS 同款 RIMOWA Groove 系列 Sliding Hobo Bag Black 黑色單肩包是商務人士必鎖定的夢中情包 圖片來源：IG@sound_of_coups、RIMOWA

2025 精品包推薦：Michael Kors Hamilton 鎖頭包小號，NT$15,000（章若楠同款）

Michael Kors 在下半年可謂是火力全開，近期多款包的都被看好成為大爆款，其中就包含章若楠也愛不釋手的 Hamilton 鎖頭包！原版Hamilton鎖頭包靈感來自設計師Michael Kors先生一次旅遊中在跳蚤市場發現的復古手提行李袋，而此次全新版本則為經典注入現代感與更輕盈隨性的風格。新款保留標誌性的圓形鎖扣，並加入全新材質與輪廓設計：時下流行的東西包款造型（East-West Bag）結合光滑荔枝紋皮革材質，為包款更添摩登氣息，頂部開口搭配寬敞容量則完美呼應日常通勤所需。此系列亦提供多種尺寸選擇，編輯個人覺得小號就很實裝，超甜價格小資女入手荷包不淌血。

Michael Kors 在下半年可謂是火力全開，近期多款包的都被看好成為大爆款 圖片來源：weibo@章若楠、Michael Kors

