2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

大陸全國政協31日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。大陸國家主席習近平致詞時表示，今年辦了不少大事要事，他提到包括紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日等。

據新華社，該活動出席者包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表。

據報導，習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年祝福。

習近平致詞時指出，2025年是很不平凡的一年。「我們迎難而上，順利完成經濟社會發展主要目標，辦了不少大事要事。我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。」

且相比去年未提到與台灣相關的內容，習近平在今年講話中表示，今年辦的大事要事，包含紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、設立台灣光復紀念日。其他還包括召開中共二十屆四中全會，通過十五五規劃建議；開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，馳而不息正風肅紀反腐。以及慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，推進中華民族共同體建設；在粵港澳三地聯合舉辦第15屆全國運動會等。

習近平表示，「十四五」圓滿收官，大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。更加堅定了推進強國建設、實現民族復興的決心和信心。2026年是「十五五」開局之年。要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。王滬寧指出，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，牢牢把握人民政協性質定位，聚焦黨和國家中心任務履職盡責，充分發揮人民政協作為專門協商機構作用。

