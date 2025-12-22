2025世新大學財金研討會 ESG與AI如何重塑金融市場

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

人工智慧與永續發展正深刻改變財務金融領域，「2025世新大學財務金融學術研討會」聚焦「永續與ESG、政策不確定性與資本市場、AI與行為財務」三大核心議題，於20日在世新大學管理學院成功舉行。本次研討會由世新大學財務金融學系主辦，吸引校內外多位財金領域專家學者與產業人士參與發表最新研究成果，共同探討財金領域的最新趨勢與挑戰。

2025世新大學財務金融學術研討會聚焦三大核心議題，深入解析財金新趨勢與挑戰（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河致詞時表示，隨著AI技術的迅速發展，世新大學以「AI五哩路」教育策略為基礎，致力於推動跨領域學術合作與知識傳播。管理學院院長江岷欽進一步指出，世新財金系以「精準投資，財富自由」為教育願景，透過結合AI技術與實務應用，積極培育具有國際視野的財金專業人才。財金系主任吳秋慧則強調，此次研討會不僅提供了產、官、學、研交流的寶貴平台，也展現了世新財金系在推動學術創新與實務應用上的努力與成果。

廣告 廣告

世新大學財金系舉辦研討會吸引專家學者與產業人士共襄盛舉，發表最新研究成果（圖／世新大學提供）

本次研討會涵蓋多元討論主題，包括人工智慧與行為財務、金融行銷與財富管理、風險管理與保險金融、國際企業與金融市場、永續發展與ESG等，與會者透過專題演講與深入討論，激盪出豐富的見解與靈感。世新財金系多年來致力於學術研究與產業實務的結合，並定期舉辦針對全球財金議題的學術研討會，持續深化學界與業界的合作，為財金領域注入更多創新動能。

世新大學校長陳清河闡述「AI五哩路」教育策略，展現跨領域學術願景（圖／世新大學提供）

世新財金系在教學上注重學生對財富管理、投資規劃、金融服務與媒體行銷、人工智慧與財務大數據等領域的全面發展，並將ESG概念融入課程設計，讓學生能在學術與實務中掌握最新趨勢。此次研討會的成功舉辦，不僅延續了世新財金系的學術傳統，也為財務金融領域的學術與產業合作開啟更多可能性。

世新大學管理學院院長江岷欽分享財金系「精準投資，財富自由」教育理念（圖／世新大學提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學「2025 Talent X論壇」 剖析選才、用才、育才、留才關鍵

世新大學企管系「創世企」畢業展 提案富含創新、責任與想像力

世新大學口傳系畢展「往復流傳」 展現語言的流動與思想的延續

