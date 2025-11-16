2025世界中學五人制足球錦標賽 中華隊女子組勇闖8強

2025年世界中學生五人制足球錦標賽中華隊在女生組晉級8強。（圖／高中體總提供）

2025年世界中學生五人制錦標賽11日到19日在巴西首都巴西利亞進行，經過小組賽試煉，中華隊在女生組以分組第2晉級8強，男生組可惜小組賽2場吞敗，小將表現仍可圈可點。

高中體總表示，本屆世界中學生五人制錦標賽男、女生隊中華代表團共計37位成員參賽，男生隊由教練張仟縈及黃正宗領軍，率領來自復興高中、北門高中、民雄農工及台北海洋科大所組成的選手參賽；女生隊由謝麗娟及陳書源教練領軍，帶領瑞祥高中、台東體中、楠梓高中、水里商工及永慶高中所組成的選手參賽。

這是中華隊二度參加世界中學生五人制足球錦標賽，高中體總感謝運動部對五人制足球的大力支持 ，為了讓選手們得到最好的照顧，代表團中2位運動防護員，也聘請長庚醫院骨科主任邱致皓醫師擔任隨隊醫師，隨隊關心選手的健康狀況，並安排獨立防護室，提供選手們賽後有舒適空間進行放鬆及恢復。

女生隊小組抽籤與法國隊、巴西3隊同為D組，第1場賽事中華對上法國，雖然上、下半場皆由法國先攻進球門，但中華隊小將展現韌性突破對方的防守進球，雙方你來我往，終場就以2比2踢和，兩隊各在小組賽取得1分積分。第2場賽事中華對上地主巴西3隊，小將們整場攻勢凌厲，屢破對方球門，終場以5比1力克對手，而法國則是6比1勝巴西3隊，中華隊在女生隊以分組第2晉級8強賽。

我國巴西代表處廖志賢及副參事許秋煌，也於小組賽期間至賽事現場關心中華隊的賽事，也有球員家長自費遠赴巴西為選手加油，家長們自備加油大鼓，整場不間斷賣力吶喊，把巴西主場變為台灣主場，為中華隊的賽事注入滿滿正能量。

