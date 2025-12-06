2025世界人權日 為歷史記憶發聲

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部國家人權博物館今（6）日於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2025年世界人權日典禮」，總統賴清德、文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、立法委員張雅琳、政治受難者前輩黃華等約150人出席。文化部長李遠也頒發文物捐贈感謝狀予今日出席的政治受難者前輩陳顯宗；五十年代政治受難者前輩胡鑫麟子女胡蕙玲、胡乃元；劉振源之子劉介奇、洪仁德、劉明憲、韓燕明、台灣民間真相與和解促進會代表王寶萱等，表彰其豐富國家館藏及見證歷史的重要貢獻。

廣告 廣告

2025世界人權日 為歷史記憶發聲

總統賴清德向出席活動的所有受難者前輩及家屬致敬，並表達深摯的感謝，強調臺灣在民主前輩們一代又一代持續不斷的犧牲付出下，才能走到今天世界稱讚的民主典範，「你們不只是沒罪、沒前科，你們還是臺灣的民主英雄，我代表人民向你們致意」。總統賴清德承諾，臺灣是一個人權國家，政府會持續努力落實人權保障，維護國家的安全，絕對不會走回頭路，不讓臺灣退回到過去沒有民主與自由的時代。

2025世界人權日 為歷史記憶發聲

總統賴清德表示，政府將持續推進前總統陳水扁與蔡英文任內推動的人權政策，調查真相、還原歷史。轉型正義不是過去式，而是進行式，上個月正式開幕的國家檔案館與持續開放的政治檔案是轉型正義重要的成果，未來也將透過人權教育來深化及保存記憶，讓歷史的傷痕化成臺灣前進的道路。總統賴清德也提到，恢復受難者前輩的尊嚴是國家一定要做的工作，儘管無法恢復前輩們失去的青春生命，但是代表政府願意正視過去的歷史錯誤，到目前為止，已經發出超過4000份名譽回復證書。總統賴清德強調，國家安全是守護人民安全與自由很重要的一環，政府會與全世界民主國家一起努力，守護和平穩定，讓民主自由的陽光穿透歷史陰影，促進世界的繁榮發展。

文化部長李遠說，每年在世界人權日前在國家人權博物館的相聚，對他來說像是一個家庭聚會，除了向所有前輩及家屬表達最誠摯的敬意，也藉此讓大家看見人權的重要。李遠指出，文化部及人權館持續努力各項人權教育及轉型正義工作，包含今年在景美及綠島的白色恐怖紀念園區重新更新了共10000多個紀念碑錄名，連他也都在紀念碑上找到他舅舅的名字；文化部也在總統賴清德提醒下，除持續不義遺址的調查研究工作以外，亦開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會完成設置並持續進行拍攝紀錄片等推廣教育工作；同時，文化部也在中正紀念堂辦理「臺灣國際人權電影節」，以及更新常設展「自由花蕊」，期盼讓國內外的觀眾共同看見及共享臺灣的人權價值。

李遠也以今年獲得金馬獎最佳劇情片等4大獎與觀眾票選最佳影片的《大濛》，以及台北電影節百萬首獎與最佳紀錄片的《大風之島》為例，臺灣有越來越多的創作，如電影、文學、繪本等都以人權為重要的議題，文化部也將於明年將相關的人權電影帶到歐洲等國，期盼「國家人權博物館無所不在，讓人權成為臺灣立國的價值，也成為向世界解釋臺灣價值的重要議題」，文化部會持續努力透過各種方式將轉型正義及人權價值傳播到世界。

政治受難者前輩黃華致詞時感謝前總統蔡英文成立促進轉型正義委員會，推動受難者名譽回復，讓他不再有前科身分。黃華前輩表示，1979年12月10日世界人權日，許多民眾因為人權、自由、民主的共同理念而集結一起，齊心推倒威權統治的高牆，是臺灣民主化重要的關鍵，也是典禮所要紀念的價值理念。黃華前輩提到他在白色恐怖時期因為關注選舉改革與民主運動，多次遭以叛亂罪名逮捕，4度入獄，累計服刑22年11個月，但他一點都不後悔，出獄後，仍然持續參與民主運動，致力推動轉型正義迄今，期待臺灣未來能夠更好。

典禮在「森。木管三重奏」清透溫煦的樂聲中揭開序幕，隨後則由五十年代白色恐怖政治受難者胡鑫麟前輩的兒子、也是國際知名小提琴家胡乃元獨奏許常惠《前奏曲五首》。《前奏曲五首》創作於1965至1966年間，正值許常惠推動「民歌採集運動」，是臺灣社會轉變的重要時期。胡乃元以無伴奏小提琴的獨奏形式，彷彿前輩的「個人記憶」在歷史洪流中低吟發聲。

人權館表示，作為人權與歷史教育的基地，今日也邀集具有相同人權理念之相關組織、團體、出版社、文史工作者等，舉辦人權市集，並搭配人權藝術生活節精彩的表演藝術節目，與民眾互動，期待能讓更多民眾接近及認識臺灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。