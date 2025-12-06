2025世界人權日 為歷史記憶發聲
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部國家人權博物館今（6）日於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2025年世界人權日典禮」，總統賴清德、文化部長李遠、文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、立法委員張雅琳、政治受難者前輩黃華等約150人出席。文化部長李遠也頒發文物捐贈感謝狀予今日出席的政治受難者前輩陳顯宗；五十年代政治受難者前輩胡鑫麟子女胡蕙玲、胡乃元；劉振源之子劉介奇、洪仁德、劉明憲、韓燕明、台灣民間真相與和解促進會代表王寶萱等，表彰其豐富國家館藏及見證歷史的重要貢獻。
總統賴清德向出席活動的所有受難者前輩及家屬致敬，並表達深摯的感謝，強調臺灣在民主前輩們一代又一代持續不斷的犧牲付出下，才能走到今天世界稱讚的民主典範，「你們不只是沒罪、沒前科，你們還是臺灣的民主英雄，我代表人民向你們致意」。總統賴清德承諾，臺灣是一個人權國家，政府會持續努力落實人權保障，維護國家的安全，絕對不會走回頭路，不讓臺灣退回到過去沒有民主與自由的時代。
總統賴清德表示，政府將持續推進前總統陳水扁與蔡英文任內推動的人權政策，調查真相、還原歷史。轉型正義不是過去式，而是進行式，上個月正式開幕的國家檔案館與持續開放的政治檔案是轉型正義重要的成果，未來也將透過人權教育來深化及保存記憶，讓歷史的傷痕化成臺灣前進的道路。總統賴清德也提到，恢復受難者前輩的尊嚴是國家一定要做的工作，儘管無法恢復前輩們失去的青春生命，但是代表政府願意正視過去的歷史錯誤，到目前為止，已經發出超過4000份名譽回復證書。總統賴清德強調，國家安全是守護人民安全與自由很重要的一環，政府會與全世界民主國家一起努力，守護和平穩定，讓民主自由的陽光穿透歷史陰影，促進世界的繁榮發展。
文化部長李遠說，每年在世界人權日前在國家人權博物館的相聚，對他來說像是一個家庭聚會，除了向所有前輩及家屬表達最誠摯的敬意，也藉此讓大家看見人權的重要。李遠指出，文化部及人權館持續努力各項人權教育及轉型正義工作，包含今年在景美及綠島的白色恐怖紀念園區重新更新了共10000多個紀念碑錄名，連他也都在紀念碑上找到他舅舅的名字；文化部也在總統賴清德提醒下，除持續不義遺址的調查研究工作以外，亦開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會完成設置並持續進行拍攝紀錄片等推廣教育工作；同時，文化部也在中正紀念堂辦理「臺灣國際人權電影節」，以及更新常設展「自由花蕊」，期盼讓國內外的觀眾共同看見及共享臺灣的人權價值。
李遠也以今年獲得金馬獎最佳劇情片等4大獎與觀眾票選最佳影片的《大濛》，以及台北電影節百萬首獎與最佳紀錄片的《大風之島》為例，臺灣有越來越多的創作，如電影、文學、繪本等都以人權為重要的議題，文化部也將於明年將相關的人權電影帶到歐洲等國，期盼「國家人權博物館無所不在，讓人權成為臺灣立國的價值，也成為向世界解釋臺灣價值的重要議題」，文化部會持續努力透過各種方式將轉型正義及人權價值傳播到世界。
政治受難者前輩黃華致詞時感謝前總統蔡英文成立促進轉型正義委員會，推動受難者名譽回復，讓他不再有前科身分。黃華前輩表示，1979年12月10日世界人權日，許多民眾因為人權、自由、民主的共同理念而集結一起，齊心推倒威權統治的高牆，是臺灣民主化重要的關鍵，也是典禮所要紀念的價值理念。黃華前輩提到他在白色恐怖時期因為關注選舉改革與民主運動，多次遭以叛亂罪名逮捕，4度入獄，累計服刑22年11個月，但他一點都不後悔，出獄後，仍然持續參與民主運動，致力推動轉型正義迄今，期待臺灣未來能夠更好。
典禮在「森。木管三重奏」清透溫煦的樂聲中揭開序幕，隨後則由五十年代白色恐怖政治受難者胡鑫麟前輩的兒子、也是國際知名小提琴家胡乃元獨奏許常惠《前奏曲五首》。《前奏曲五首》創作於1965至1966年間，正值許常惠推動「民歌採集運動」，是臺灣社會轉變的重要時期。胡乃元以無伴奏小提琴的獨奏形式，彷彿前輩的「個人記憶」在歷史洪流中低吟發聲。
人權館表示，作為人權與歷史教育的基地，今日也邀集具有相同人權理念之相關組織、團體、出版社、文史工作者等，舉辦人權市集，並搭配人權藝術生活節精彩的表演藝術節目，與民眾互動，期待能讓更多民眾接近及認識臺灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 412
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 3 小時前 ・ 61
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
宏都拉斯大選傾中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 2 小時前 ・ 8
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 4
台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔暫居領先
2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 28
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
防陳抗民眾丟擲物品！維安警忙盯場內外 「雙眼四顧」嚴防突襲
總統、副總統和重要官員出門，維安工作需動員大量警力！沿線路口皆有員警站崗控制交通、指揮車流，確保車隊行進順暢。知情人士透露，執勤時常需召回休假員警，且必須防範突發狀況如陳抗民眾拉白布條、丟擲物品等。警察執行這些繁雜任務時，往往忽略自身安全，顯示在保護重要官員之餘，員警的執勤安全也需要更多保障。TVBS新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 7
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
挺黃呂涉違集遊法遭傳喚 朱立倫：憲法保障人民權利
台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話