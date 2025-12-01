2025世界健美錦標賽 劉明毅勇奪雙金

會場播放國旗歌，台灣健美好手劉明毅，站在頒獎台頂點。在沙烏地阿拉伯舉行的2025年IFBB世界健美錦標賽，劉明毅包辦男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌。本屆比賽台灣共派出4名男子好手參賽，在賽事第2天就傳回捷報。

劉明毅先在男子健身模特兒組176公分級登場，以勻稱的形體、緊實肌肉線條，以及沉穩的台風擊敗多國好手，成功搶下金牌。隨後在男子形體組170公分級，他更在舞台上展現完美比例，與充滿力量的姿態，用極具力量與爆發性的動作表現，在12國、16名選手中脫穎而出，獲得評審一致青睞，奪下個人本屆第2金。

其實劉明毅曾在2022年獲得我國在健美世錦賽的首面金牌，今（2025）年參賽他更是做足準備，靠著紮實的訓練、突破自我，以更成熟的狀態，囊括健身模特兒和形體2項目金牌。

總統賴清德在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。運動部表示，選手長期投入高強度的訓練與嚴格飲食控制，展現對於自我的高度要求，也在世錦賽舞台贏得國際評審一致肯定，不僅為國爭光，也將成為國內其他選手持續精進的動力。