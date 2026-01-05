2025世界冠軍冰淇淋「烏龍之光」空降桃園！職人級Gelato每一口都驚豔

桃園｜ Vento Gelato

在城市裡，遇見一間用風味說故事的冰淇淋店，融入了台灣水果和各式風味，就連2025年西西里國際義式冰淇淋大賽冠軍得獎的Gelato「烏龍之光」都可以嚐得到，現在不用到彰化就可以在桃園吃到相同口味，位在桃園區戶政事務所附近的住宅巷弄中，這裡曾是熟悉的Flow Coffee浮冰咖啡舊址，如今換上全新的品牌「Vento Gelato」，卻延續了那份靜靜存在於街角的溫度，同樣醒目的白色裝潢，吸引懂吃的人不斷回訪。

其實我在烏龍之光第一周曾到店內想品嚐，看到店內滿滿的人潮再加上外面排隊的人潮，直接放棄打算另找時間再來訪…

交通資訊

如果是搭乘公車至國強十一街下車，步行約5分鐘即可到達，騎車可以暫停在店門口可以停車，開車則需在附近找私人停車場，鄰近戶政事務所附近還算好停車。

烏龍之光販售時間

平日15:00-售完

假日13:00-售完

烏龍之光僅提供杯裝單球販售

80g / $130

推開門，映入眼簾的是大面積的白色調，Vento Gelato 延續了現代極簡的設計美學，打造出一個乾淨、明亮且充滿質感的空間。

店內設有簡單的內用座位，雖然座位數不多，但舒適的氛圍非常適合三五好友點幾杯冰淇淋，坐下來小憩片刻，午後的陽光透過玻璃灑落，在這裡吃冰有一種歲月靜好的優雅感。

內用如果有需要飲用水也是採自取的方式，店內很多留白的地方，所以很多小角落也很適合拍照。

菜單/MENU

走進Vento Gelato，你不會看到五花八門、令人眼花撩亂的複雜菜單，取而代之的是專注於「冰淇淋」本身的職人精神。

這裡的主角就是Gelato，如獰想要飲料搭配也沒問題，還有簡單的甜點系列可以享用。

與美式冰淇淋不同，義式冰淇淋（Gelato）強調低脂、低糖、低空氣含量，這意味著吃到的每一口，都是更紮實的食材原味，而非打入大量空氣的虛胖口感，每天的口味略有不同，可以選不同的口味嚐嚐。

初始的烏龍之光為滿杯110g販售，售價為$150

冰淇淋表面淋上70%單一產區巧克力

不過主廚發現，這樣會讓排隊時間更長

故上週起改為製作冰淇淋時就將淋醬分層淋入

這樣的做法也會讓巧克力分配更均勻

！很重要！

即使目前買到的烏龍之光外觀與您在社群媒體上看到的照片影片有所不同，但味道與品質絕對是一致的唷！

所以買不到漂亮的烏龍之光了，另外淋的賣相一定比較美的…冏

店內的口味大致分為幾大類：

世界冠軍限定款： 這是鎮店之寶，名為「烏龍之光」（Luce d’ Oolong）。

經典義式風味： 如西西里開心果、大溪地香草莢等。

台灣在地水果/茶系： 如埔里百香果、洛神芭樂、小山圓抹茶…等。

特殊風味： 如海鹽花生、貓山王榴槤。

這裡的冰淇淋沒有試吃，就是直接點喜歡的口味，所以我們特別選擇不同的口味再交換吃。

來到這裡當然必點的就是Gelato囉!店家會依照季節與食材狀況不定期更換口味，每次造訪可能吃到的口味都不同，也可以選擇杯裝或脆皮，我們都怕吹到風會滴下來，所以通通選擇杯裝的方式裝盛。

冠軍口味130元

烏龍之光

入口的瞬間，首先襲來的是紅烏龍茶獨有的深沉茶香，帶有一種熟果的韻味，混合著巧克力的香氣。

尾韻則是由薄脆的70% 巧克力帶來的微苦回甘，巧克力像是亮點，拉出了茶香深邃而乾淨的長韻，讓整體口感從清爽轉為醇厚，層次感極其豐富。

西西里開心果+台灣龍眼蜜160元

西西里開心果： 這是義式冰淇淋最經典的口味之一，Vento 處理得非常好，沒有奇怪的香精味，而是濃郁的堅果油脂香氣，吃起來有一種像是在吃堅果醬般的濃郁滑順感。

台灣龍眼蜜： 龍眼蜜獨特的濃烈花香與甜味，為堅果的厚重感增添了一絲輕盈的蜜，清爽的蜜香好甜呀~

小山圓抹茶+埔里百香果160元

小山圓抹茶： 使用知名的小山圓抹茶粉，口感除了綿密外，更多了一份高雅的苦韻，是會回甘的茶味，非常大人系的口味。

埔里百香果： 百香果的酸度明亮直接，香氣奔放，當它與抹茶混著吃時，酸甜味會先刺激味蕾，隨後抹茶的沉穩茶香將其包覆，意外地合拍。

雙球冰淇淋的份量其實相當有誠意，色彩繽紛的冰淇淋球在杯中堆疊，光是用看的就讓人心情愉悅，雖然價格比起一般的路邊攤冰淇淋高出一些，但考量到食材的等級（如西西里開心果、小山圓抹茶、烏龍茶之光等），以及舒適的內用環境，這 130-160 元花得值得。

這裡非常適合在週末的午後，避開正午的烈日，與三五好友來這裡點個兩杯，交換著口味品嚐，聊聊生活瑣事。這不只是一間冰店，更是一個可以讓人短暫抽離繁忙生活、用味蕾旅行的小基地。

Vento Gelato

地址：330桃園市桃園區國強十一街123號1樓

電話號碼：03-369 6695

營業時間：12:00–20:00

文章來源：VIVIYU小世界