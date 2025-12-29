2025世界原住民族傳統運動大會傳佳績 慶功宴許淑華接見得獎選手

許縣長於心園辦慶功宴接見世界原民運動會獲獎選手等。（記者扶小萍攝）





首屆世界原住民族傳統運動會於12月12日圓滿落幕，這是臺灣首次主辦國際級原住民族運動盛會。南投縣代表隊表現亮麗，許淑華縣長特於29日舉辦慶功宴接見並頒獎鼓勵。

原鄉議員林庭秝、石慶龍、全文才、仁愛、信義、魚池公所都加碼獎勵，多名代表、村長等都出席歡慶。

許縣長頒獎勵金予摔角金牌選手洪英華。（記者扶小萍攝）

此次盛會來自臺灣、馬紹爾等10個國家28支隊伍、約1100名選手齊聚一堂。比賽項目計傳統射箭、摔角、拔河、鋸木、撒網、划艇、路跑、負重及浮潛等10項，既考驗選手體能，也展現原住民族的智慧、技能與文化精神。

不靠海的南投縣代表隊拿下撒網金牌。（記者扶小萍攝）

南投縣派出賽德克族、邵族與布農族代表隊參賽，勇奪2金、2銀、3銅，總排名第二。所有選手面對來自各國的強勁對手，仍堅定信念、全力以赴。

划艇丹林志成獲個人男子組銀牌，特別贈送許縣長花環。（記者扶小萍攝）

縣長許淑華特舉辦慶功宴方式接見得獎選手，頒發獎勵金及證書，肯定他們在國際舞台上的努力與成就。縣長表示，南投選手與各國選手分享民族文化切磋技藝，展現各族群不同技藝文化，讓全世界看到。南投選手利用業餘訓練有此佳績令人振奮，縣府近年已針對體育教育增加經費，並為此次參賽編列經費，讓選手無後顧之憂。並提供獎金鼓勵。

撒網團體賽公開男女混合組獲金牌。（原住民族行政處提供）

賽德克族代表隊在摔角比賽由國手曾伯郎、洪英華出戰，2人技術精湛。撒網、拔河及划艇等競賽中，選手們也都全力以赴，以實力爭取榮耀。

賽德克族的舞蹈「Kndusan」以歌聲述說生活史詩，從日常勞動到祭儀，每一聲歌唱都是文化的延續，讓觀眾深刻感受到「在唱中生活、在生活中延續文化」的力量。

邵族代表隊由耆老帶領舞蹈與歌唱，開場的杵歌、演唱打獵歌讚頌勇士英姿、團結歌與將過年之歌，將邵族與天地、祖靈共存的故事凝縮於舞步與歌聲中。

布農族代表隊分派競賽項目為射箭、傳統摔角參賽2名選手皆獲銅牌。

南投代表隊的服裝由「彩虹織女」金賞織女獎得主何麗娟設計，傳統圖騰與現代設計融合。

開閉幕演出由南投喜裂克文化藝術團呈現，以泰雅傳諭向國際觀眾展示原住民族文化之美，觀眾隨著鼓聲與歌聲起舞，彷彿置身部落祭典現場。

南投縣成績耀眼，金牌：傳統摔角 70-85公斤組洪英華（賽德克族）；撒網團體賽公開男女混合組王振輝、曾明豪、李月英、許秀珍（賽德克族）。銀牌：傳統摔角 70 公斤以下組曾伯郎（賽德克族）；傳統划艇個人男子組丹林志成（邵族）。銅牌傳統射箭個人男子組黃天明（賽德克族）；傳統摔角80-100公斤組呂芝皓（布農族）；傳統摔角70公斤以下組伍瑞奇（布農族）。

南投代表隊在傳統划艇及拔河項目中也有多名選手分獲第4、第5名，展現團隊合作與堅韌精神。

縣府表示透過此次國際盛會，不僅讓世界看見原住民族的文化與運動實力，也進一步推動部落文化傳承與地方產業發展。

