2025世界原住民族傳統運動會在屏東盛大登場 10國選手以文化競技展現南島精神
記者鍾和風/高雄報導
2025 世界原住民族傳統運動會10日在屏東縣立來義高中正式開幕，為臺灣首次主辦國際級原住民族運動賽事，本屆邀請來自臺灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等10國、28支代表隊、約1100名選手齊聚，以運動為共同語言展開文化交流與國際對話。
2025世界原住民族傳統運動會開幕聖火傳遞。(圖/原民會提供)
本屆運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心，象徵世界原住民族在臺灣匯聚，共同分享文化底蘊，並以最躍動的姿態展現族群能量。選手們將在三天賽程中挑戰 10 項傳統競技，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇及傳統樂舞等，呈現不同族群的身體記憶與技藝脈絡。 原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主任委員表示，本屆運動會不僅是體育賽事，更是讓臺灣成為世界原住民族看見彼此、理解彼此的重要平臺。
運動員進場。(圖/原民會提供)
曾主委強調，本次活動響應當前「用運動壯大臺灣」的國家政策，並且也以臺灣原住民族文化深化與國際連結，與世界做朋友。 今日開幕典禮以規模盛大的序幕演出揭幕，超過 300 位演出者透過樂舞、聲響與當代創作，展現南島文化的節奏與精神。
運動員進場。(圖/原民會提供)
接著，代表隊逐一入場，象徵各國原住民族以尊重與友誼在臺灣相聚。 最受矚目的聖火儀式由原住民族頂尖選手－亞運銀牌拳擊選手賴主恩、奧運銅牌拳擊選手陳念琴擔任聖火跑手，最終由奧運金牌舉重選手郭婞淳引燃聖火。 開幕演出則集合多位原住民族音樂代表，包括戴曉君、布妲菈・碧海、MATZKA、葛西瓦、阿爆、那屋瓦少女隊及來義高中合唱團，透過多語言、跨族群、跨風格的音樂演繹，展現文化能量與當代活力。典禮最後以千人大會圍舞、煙火與無人機演出作為高潮，象徵世界原住民族以最明亮、最生動的方式在臺灣匯聚。
