2025世界原住民族傳統運動會 南投賽德克與邵族組隊參賽

南投縣賽德克族與喜裂克文化藝術團遠征高雄屏東參賽。（原民處提供）





2025 World Indigenous Traditional Games首屆世界原住民族傳統運動會12月10日至12日在屏東縣及高雄市盛大舉行，為臺灣首次主辦的國際級原住民族傳統運動盛會。南投縣在縣府原民處領隊下，由賽德克與邵族選手組隊參加，選手群身著彩虹織女競賽金賞織女獎何麗娟的作品圖騰所設計的團服參賽。

此次有來自臺灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等10個國家、28支隊伍、約1100名選手參與，展現前所未有的國際原住民族交流規模。共設置10項原住民族傳統項目，包含傳統射箭、傳統樂舞、鋸木、傳統拔河、傳統摔角、撒網、傳統划艇、傳統路跑、傳統負重、浮潛競速。

選手勤加練習希望爭取佳績。（原民處提供）

南投縣府帶領「賽德克族」及「邵族」好手遠征，賽德克族參加全項競賽，摔角競賽由國手曾伯郎、洪英華參加，射箭由全國原住民運動會冠軍選手高秀英代表參賽，選手們都士氣高昂，希望可以在國際舞臺上為自己的族群爭光。

賽德克族傳統舞蹈，以「Kndusan」的聲音唱出賽德克的生活史詩每首歌是生活的見證，每個節奏都藏著祖先的記憶，這場歌謠展演以「生活」為脈絡，展現賽德克族在勞動、性別、族群自我、與信仰間的共鳴，唱歌不只是娛樂，而是一種「在唱中生活、在生活中延續文化」的行。

邵族傳統舞蹈由耆老們勤予練習展現邵族文化之美，以文化傳承為主軸，以杵音為開端，結合早年被記錄的杵歌，展現邵族獨有的節奏；同時以打獵歌讚頌勇士的身影勇敢面對挑戰、守護部落，帶著對山靈的敬畏與對自然的尊重，象徵邵族與大地共存的力量。接續凝聚族人的團結歌與承載祭儀文化的將過年之歌，鋪展邵族與天地同行、與祖靈共存的故事。

南投縣具代表性的喜裂克文化藝術團也擔任本次的開閉幕演出，將以泰雅傳諭，邁向國際我們準備啟航，期盼在國際競技舞台上，讓世界看見原住民族的勇氣、韌性與無比的驕傲，與世界站上同一個舞台，展現動人文化力量、最堅定的族群精神！

本次的代表隊團體服，以彩虹織女競賽的金賞織女獎何麗娟老師的作品圖騰所設計的，感受傳統與創新，見證南投原民文化的時尚力量！在國際賽場上展示帶有族群特色的運動服。



