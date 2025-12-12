「2025世界原住民族傳統運動會」圓滿閉幕 展現超越勝負之跨國友誼與團結

2025世界原住民族傳統運動會國內團體總錦標泰雅族Atayal。（圖片來源／原民會）

2025 世界原住民族傳統運動會今（12）日下午於屏東縣立來義高級中學田徑場舉行閉幕典禮，在團體精神總錦標頒獎及傳統樂舞與祝福中圓滿落幕，為這場凝聚來自 10 個國家、28 支代表隊、約 1,100 名選手的原住民族國際運動盛會畫下句點。

2025世界原住民族傳統運動會國際團體總錦標紐西蘭New Zealand。（圖片來源／原民會）

原民會曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 主委表示，過去三天的比賽中，不僅看見選手在競技場上的精彩表現，更看見語言不同、文化不同的選手在場邊互相鼓勵，展現原住民族運動特有的精神—「競技不是分出高下，而是彼此成就；勝利不是個人的，而是大家共享的。」這份真誠的友誼與支持，是本屆運動會最珍貴的收穫。

曾主委並強調，首次在臺灣舉辦世界原住民族傳統運動會，是一項具有歷史意義的里程碑。透過競賽、文化展演與國際交流，使不同地區原住民族之間的連結更加緊密，讓世界看見原住民族文化的美與力量。他也向所有國際代表隊表示：「無論你來自哪一個島嶼、哪一片海洋，臺灣永遠歡迎你們的到來。」

本次運動會國際隊由紐西蘭New Zealand獲得團體總錦標、國內由泰雅族Atayal獲得團體總錦標。

