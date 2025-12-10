2025世界原住民族傳統運動會 在屏東拉開序幕

２０２５世界原住民族傳統運動會，由原住民族頂尖選手賴主恩、陳念琴擔任聖火跑手，郭婞淳引燃聖火後正式開幕，千餘名各國選手展開一連三天競技。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

２０２５世界原住民族傳統運動會，十日傍晚在屏東縣立來義高中正式開幕，此為臺灣首次主辦國際級原住民族運動賽事，來自臺灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等十國、二十八支代表隊、約一千一百名選手齊聚，以運動為共同語言展開文化交流與國際對話。

本屆運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心，象徵世界原住民族在臺灣匯聚，共同分享文化底蘊，並以最躍動的姿態展現族群能量；選手們將在三天賽程中挑戰傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇及傳統樂舞等十項傳統競技，呈現不同族群的身體記憶與技藝脈絡。

原民會主委曾智勇表示，本屆運動會不僅是體育賽事，更是讓臺灣成為世界原住民族看見彼此、理解彼此的重要平臺。曾主委強調，本次活動響應當前「用運動壯大臺灣」的國家政策，並且也以臺灣原住民族文化深化與國際連結，與世界做朋友。

開幕典禮以規模盛大的序幕演出揭幕，超過三百位演出者透過樂舞、聲響與當代創作，展現南島文化的節奏與精神，代表隊逐一入場也象徵各國原住民族以尊重與友誼在臺灣相聚。

最受矚目的聖火儀式由原住民族頂尖選手、亞運銀牌拳擊選手賴主恩、奧運銅牌拳擊選手陳念琴擔任聖火跑手，最終由奧運金牌舉重選手郭婞淳引燃聖火。

開幕演出則集合多位原住民族音樂代表，包括戴曉君、布妲菈・碧海、MATZKA、葛西瓦、阿爆、那屋瓦少女隊及來義高中合唱團，透過多語言、跨族群、跨風格的音樂演繹，展現文化能量與當代活力；典禮最後以千人大會圍舞、煙火與無人機演出帶出高潮，象徵世界原住民族以最明亮、最生動的方式在臺灣匯聚。