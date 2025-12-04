「2025世界原住民族傳統運動會」聖火傳遞抵達原民會 曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委親迎 象徵文化薪火相傳

「2025世界原住民族傳統運動會」今（4）日聖火隊伍抵達位於新北市新莊聯合辦公大樓的原住民族委員會。(圖片來源/原民會)

「2025世界原住民族傳統運動會」的聖火自11月27日由屏東縣起跑，經過39個原鄉後，今（4）日聖火隊伍抵達位於新北市新莊聯合辦公大樓的原住民族委員會。原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委親自率領同仁熱情迎接，從傳遞人員手中接過象徵原住民族精神與團結的聖火，並預祝後續傳遞行程平安順利，賽事圓滿成功。

本次聖火傳遞展開為期14天的全臺55個原住民族地區環島接力，今日（12月4日）行程進入第8天，聖火隊伍一早由宜蘭縣大同鄉公所出發，經新北市烏來區公所傳遞至原民會，隨後將繼續南下前往桃園市復興區公所及新竹縣關西鎮公所，明日（12月5日）進入新竹縣尖石鄉、五峰鄉，並傳遞至苗栗縣南庄、獅潭及泰安等鄉鎮。

曾主委在致詞時表示，聖火傳遞不僅是宣告賽事的即將到來，更是一條串聯全臺原鄉部落、連結彼此情感的重要紐帶。今日的路線特別跨越了宜蘭、新北、桃園與新竹的泰雅族群生活領域，象徵著跨區域的文化連結與族群共榮。

曾主委最後表示，本次聖火傳遞預計於12月10日抵達終點站屏東縣來義高中（主場地） 。期盼透過聖火的環臺旅程，凝聚全國民眾對原住民族傳統體育文化的關注，並邀請大家屆時一同為選手加油喝采。

(原始連結)





