「2025世界原住民族運動會」屏東來義高中盛大開幕

「2025 世界原住民族傳統運動會」於12月10日至12日在屏東來義高中舉行，這是臺灣第一次主辦國際級的原住民族傳統運動盛會，本屆運動會以「連結世界原住民族」為核心精神，強調文化與競技並重，除了體育競賽，更是語言、音樂、祭儀與文化互動的平台。

此次總共有來自10個國家、28支代表隊、約1,100位選手齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。我國作為南島文化的重要起源地，首次作為主辦國，期盼讓臺灣成為國際原住民文化相遇與理解的重要場域。屏東縣長周春米表示，相當感謝各國的參與，讓這場運動會真正成為國際合作，與文化對話的舞台。

開幕典禮由超過300位表演者登臺，以音樂、節奏與舞蹈呈現南島文化的生命律動。此外，大會聖火則由賴主恩、陳念琴擔任聖火跑手，最終由郭婞淳引燃聖火。典禮最後以大會圍舞、煙火與無人機演出結尾，象徵世界原住民族在臺灣以最耀眼、最躍動的方式相遇。

「2025世界原住民族傳統運動會」涵蓋傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇與傳統樂舞等10項傳統原住民族運動，邀請所有民眾一同參與這場具歷史意義的盛會，認識原住民族的文化之美。