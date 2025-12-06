2025世界土壤日 土壤保護好 生活更美好

為提升民眾對土壤保護的認識並響應聯合國的號召，環境部環境管理署於五日世界土壤日（ WSD）舉辦線上活動，提醒民眾重視土壤在城市永續發展中的重要角色。

本年度世界土壤日主題是「健康土壤造就健康城市」（Healthy Soils for Healthy Cities），強調城市與土壤健康的緊密關係。若城市具備良好的透水性與適宜的植被，便能調節雨水及環境溫度、改善空氣品質，並強化碳儲存功能。

環管署表示，為了宣導日常土壤保護的重要性，於十二月一日至五日於土淨水清臉書粉絲專頁辦理為期五天的有獎問答抽綠點活動，每日中午十二點發布一則土壤相關問題，民眾於貼文中完成回答、按讚與分享等指定任務，即可參加抽獎並有機會獲得環保綠點。詳細活動內容請至土淨水清臉書粉絲專頁查詢。

環境部歷年來持續推動全國土壤環境調查及監測，掌握我國土壤特性，依據監測成果滾動檢討管理策略，致力維護土壤與地下水品質。民眾可至「全國土壤資訊公開網」（https://sqbs.moenv.gov.tw/public/）查詢土壤相關資訊，網站內容涵蓋土壤科普、調查方法及歷年土壤調查成果等資訊，並設有寓教於樂之土壤小學堂，適合各年齡層學習。