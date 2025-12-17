2025世界城市實力排行！台北奪下24名 「這指標」全球第一

生活中心／倪譽瑋報導

全球城市實力指數排行，台北在「環境」這大領域中奪下第二名。（圖／資料照）

日本森紀念財團（Mori Memorial Foundation）都市戰略研究所，17日公布2025年度《全球城市實力指數》排行，名次以環境、宜居等大領域，以及領域中的小指標如房租、觀光資源等來評估。而台灣的台北，整體是24名、在「環境」大領域中排第二、環境領域中的小指標「企業永續評估」排第一。

2025城市實力排行 西方國家有所停滯

日本《經濟新聞》報導，世界城市實力指數，排行榜是以全球48座主要城市為對象，採用經濟、環境、宜居性、文化與交流、研究與開發、交通便利性，6大領域共72項指標來排行。今（2025）年的報告顯示，相較於西方，東亞城市名次有所提升，也許是因為地緣政治風險所致；不過本次倫敦已連續14年蟬聯冠軍。

東亞城市中，東京首度升至第二名，其「宜居性」與「文化交流」兩大都市機能顯著提升，「觀光資源完善度」、「飲食吸引力」等小指標也有優異表現。而第三名的紐約，它被東京打敗，宜居性方面表現不佳，通貨膨脹讓「物價」與「房租」等小指標大跌。此外，第四到第十分別是，巴黎、新加坡、首爾、阿姆斯特丹、上海、杜拜、柏林。

台灣城市排名？台北市綜合數據打進中段班

至於台灣，在整體排名中，台北從去（2024）年的第30名大幅進步至第24名。在6大領域中，經濟26名、宜居性25名、文化與交流40名、研究與開發25名、交通便利性19名；最亮眼的是環境，從第20名大幅躍升至第2名。

上述「環境」領域中，還有再生能源使用率、廢棄物回收率、空氣品質等小指標，台北在該領域中排名大幅提升，主要是因今年納入的兩項新指標「企業永續評估」與「生物多樣性」，台北在新增「企業永續評估」小指標中排第一、「生物多樣性」排第八。

