2025世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇 暨大躍升世界第30寫下台灣永續教育里程

暨南大學以扎實的基礎設施管理、創新的能源轉型策略與全校性的永續課程系統，再度穩居全球綠色大學排名第30名。（暨大提供）





全球永續教育界年度盛事「2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇」於12月4日至6日在國立暨南國際大學（NCNU）盛大登場。今年全球共有 105 個國家、1,745 所大學提交資料參與評比，是歷年規模最大的一次。暨大以卓越成績脫穎而出，在全球激烈競爭中名列全球第30名，連續九年穩居全球前50強，並在近年強勢挺進全球前30大，展現台灣在綠色校園治理的深厚實力與國際領導地位。

廣告 廣告

值得一提的是，國立暨南國際大學所舉辦的此次全球排名發布會，更吸引 16 個國家、70 所大學、共 120 位大學領袖到場參與。這是台灣高等教育史上首次舉辦的世界大學排名國際發佈會，象徵我國永續教育軟實力已在全球舞台獲得高度肯定。

副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞，對本次年會表達高度肯定。（暨大提供）

副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞，對本次年會表達高度肯定。她表示，大學在面對氣候變遷時扮演關鍵角色，不僅是知識領航者，也是社會淨零轉型的核心引擎。台灣學界長期投身綠色科技、能源轉型及永續研究，已展現堅定的國際承諾。政府將持續深化國際合作，強化跨域研究與人才培育，並期望透過此次會議深化全球交流，把理念化為具體行動。

彭啟明暨大開講：碳定價、綠領人才、COP30一次看懂。（暨大提供）

環境部長彭啟明則在論壇中發表重磅演講，彭啟明宣佈2025年為「碳定價元年」，啟動碳費先行、邁向碳交易的雙軌制，並試行台版CBAM。他重申2050淨零路徑，強調攜手大學培育綠領人才。面對COP30，台灣亦成立戰情中心接軌國際，展現台灣作為世界良善力量的決心。

環境部長彭啟明於暨大發表專題演說，與全球近百位大學校長與永續領袖合影。（暨大提供）

暨南大學校長武東星表示，能夠主辦 2025 年 UI



GreenMetric 全球排名發佈會，不僅是暨大的榮譽，更是台灣高教的重要里程碑，也象徵我國綠色治理模式已獲國際肯定。他指出，年會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖走進南投，目的正是向世界展示台灣的大學不僅能產出高品質學術成果，更能以實際行動回應真實世界的氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。

本次活動中特別舉辦「將 SDGs 融入課程與大學治理」圓桌論壇，由陽明交通大學胡均立教授率先進行專題報告，剖析台灣大學在 SDGs 落實上的階段成果，並深入分析台灣在能源、經濟與氣候方面面臨的依賴與風險，強調大學在公私部門之間扮演關鍵橋樑角色。接續由暨大及來自印尼國家大學、泰國暹羅大學、馬來西亞國立大學、巴西聖保羅大學及德國比爾肯費爾德環境校區等多位校長與代表共同進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題激盪多元觀點，展現高等教育推動永續的實質能量。

台灣在今年評比中表現亮眼，共有 6 所大學進入全球前50名，而暨南大學則以扎實的基礎設施管理、創新的能源轉型策略與全校性的永續課程系統，再度穩居全球第30名。本次年會成功以「學術外交」展現台灣的永續亮點，不僅鞏固暨大在全球綠色大學中的領導位置，也讓台灣的永續發展能量在國際舞台持續發光。

更多新聞推薦

● 內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子