2025世界綠色大學評比 長榮大學名列全球286名全國16名





由印尼大學主辦的世界綠色大學評比，為目前全球規模最大的永續校園評比之一。2025年世界綠色大學評比有來自全球105個國家1745所大學參與，台灣有31校上榜。近年來校園永續治理有良好成果的長榮大學名列全球286名、全國16名表現亮眼。

2025年世界綠色大學評比，評比架構涵蓋校園環境與基礎設施、能源與氣候變遷、水資源、廢棄物、交通及教育與研究等6大面向58項指標，為全球各大洲高等教育機構普遍參考的標準。長榮大學校長孫惠民表示，該校多年來參與世界綠色大學評比，除競逐更佳的名次外，也將評比結果視為檢視學校具備永續治理能力與社會實踐影響力的最佳評量。

孫惠民校長表示，該校此次評比表現如下，用水資源：總分數1000，得分數950，名列世界前百大。廢棄物處理：總分數1800，得分數1700，名列世界前百大、全國前10。交通運輸：總分數1800，得分數1300。建設與基礎設施：總分數1500，得分數1150。能源與氣候：總分數2100，得分數1310。教育與研究：總分數1800，得分數1387.5。

孫惠民校長表示，該校在廢棄物管理、用水資源等項目中表現亮眼，顯示長期推動廢棄物減量、分類回收與循環再利用等措施有具體成效，也充分顯示校園在節水系統建置、雨水回收與水資源再利用等，獲得國際評比機構的高度肯定，展現校園永續治理的具體成果。

孫惠民校長指出，近年來印尼大學積極推動「Unggul Impactful」的發展精神，該校將持續以永續發展典範大學為標竿，響應「Unggul Impactful」精神，除將焦點聚焦在學術出版物外，也會將研究成果有效轉化為具體行動，為社會和環境挑戰提供實質的解決方案。（ 備註：Unggul為馬來文，意譯卓越的，優越的，高級的。而Impactful則是有重大影響力的或産生強烈效果的。）

