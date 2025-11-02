2025世界肺阻塞日 全民登階挑戰檢測肺功能 醫籲：咳、痰、喘逾3週速就醫
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】你知道慢性咳嗽、多痰、活動會喘，更可能是致命的「肺阻塞」嗎？肺阻塞(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 簡稱COPD) 是一種常見的慢性肺部疾病，會導致呼吸道持續發炎與阻塞，嚴重影響病患生活品質，倘若急性發作甚至有致命風險。肺阻塞除了高居全球十大死因第3位外，在台灣，更佔國人十大死因第八名，每年有超過6,000人因此疾病喪命。然而，國人對此疾病的認知仍嚴重不足：根據最新調查，近6成民眾沒聽過或不清楚什麼是肺阻塞，更有7成民眾表示如出現「咳、痰、喘」任一症狀超過三周以上，並不會積極就醫，恐延誤診斷與治療的黃金期。
為此，台灣胸腔暨重症加護醫學會今（2）日於台中廣三SOGO百貨盛大舉辦「2025世界肺阻塞日登階挑戰」活動，吸引上百位民眾熱情響應。活動中，民眾透過登階自我檢測肺阻塞風險，台中市衛生局代表也蒞臨指導，共同呼籲民眾應積極戒菸，才能遠離肺阻塞的風險因子，唯有提升全民的肺健康意識，才能有效預防並抵抗肺阻塞的威脅。
全台逾百萬人可能罹患肺阻塞！「一分鐘登階」、定期肺功能檢查 呼籲高風險族群提高警覺
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達醫師表示，台灣40歲以上民眾中，肺阻塞盛行率高達9.5%，推估潛在患者人數超過百萬人。然而，實際確診人數卻可能低於此數，顯示多數患者可能因症狀不明顯而未就醫，突顯提升國人肺部健康意識的迫切性，也正是學會長期推動肺阻塞衛教的核心目標。
周昆達秘書長提醒，肺阻塞的高風險族群，包括40歲以上、長期吸菸者、有職業粉塵暴露或具慢性「咳、痰、喘」症狀者，極容易因初期症狀不明顯，將其誤認為小感冒或菸咳等狀況而輕忽，進而延誤了黃金診斷與治療時機。周秘書長強調，三週以上的咳嗽已符合慢性咳嗽的定義，民眾務必將長期「咳、痰、喘」視為呼吸道慢性受損的嚴峻警訊，切勿延誤，應立刻前往胸腔內科接受專業診斷。為鼓勵高風險族群自我檢測，學會更長年積極推廣「一分鐘登階358」概念，1分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳；若介於30至50階，屬於中度風險族群，需持續注意肺部健康；若未達30階則為高風險族群。秘書長周昆達表示，學會希望藉由登階活動，提升民眾對肺阻塞的病識感，若自我檢測未達標準，應盡速就醫檢查，實踐及早發現、及早治療的目標。
最新調查：7成民眾有症狀未積極就醫 逾8成沒有定期肺功能檢查 恐陷肺病危機不自知！
根據「2025民眾肺部健康觀念大調查」，針對40歲以上肺阻塞高風險民眾調查的結果顯示（N=305），近6成受訪者表示從未聽過或不清楚何謂肺阻塞，逾5成民眾未曾接受或不了解肺功能檢查（56%），顯示國人對肺部疾病的認知與警覺性仍有顯著提升空間。
調查更發現，當出現「咳、痰、喘」等症狀持續超過三週時，僅有3成民眾會立即就醫檢查，其餘則選擇自行觀察一段時間（39%）、至藥局購買成藥或喉糖緩解（18%），或購買保健品調理（12.5%）等，反映出多數民眾對呼吸道慢性病的警覺性不足，恐因此延誤診斷與治療的黃金時機。中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科鄭文建醫師指出，肺阻塞（COPD）是一種不可逆的慢性呼吸道疾病，若未及早診斷與治療，急性發作時住院死亡率達14%，出院一年內死亡率更高達43%，提醒民眾絕對不可以輕忽。
醫警：輕忽症狀恐致命！急性發作住院死亡率達14%，不戒菸形同持續毀肺
鄭文建醫師進一步分享臨床經驗警示，肺阻塞患者對於戒菸的迷思是延誤病情的常見主因。鄭醫師曾收治一名菸癮深重的中壯年男子，他長年「咳、痰、喘」並確診為肺阻塞。患者初期心存僥倖，認為只要配合藥物治療、少量抽菸並無大礙，因此在治療期間仍持續吸菸。最終，該患者因疾病惡化甚至出現其他併發症，幾乎在鬼門關前走一遭，才真正意識到不戒菸的嚴重性。
「吸菸是導致肺阻塞最主要的元兇，若患者不肯戒菸，形同持續對肺部造成不可逆的破壞，藥物效果大打折扣，最終恐難逃致命的急性發作。」但鄭醫師也強調，肺阻塞是可以透過積極治療策略有效控制的。治療上，主要透過吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人會加入使用吸入性類固醇，此外，患者也應適度運動，以維持呼吸肌力，增進生活品質。
鄭醫師提醒，肺阻塞不僅與吸菸有關，空氣污染與環境暴露亦是重要成因。他曾收治一名50多歲、無吸菸史的女性患者，因長期居住環境以燒材煮飯為主，長期吸入劣質空氣導致肺功能受損而罹患肺阻塞。鄭醫師呼籲，所有高危險群，無論性別年齡，只要出現「咳、痰、喘」超過三週的症狀，務必立刻到胸腔內科接受肺功能檢查，勿將警訊誤認為感冒或其他身體狀況而拖延就醫。
世界肺阻塞日登階挑戰民眾熱烈響應 胸重學會攜手台中市衛生局共築全民肺健康防線
本次活動特別邀請台中市衛生局代表保健科湯澡瑛科長蒞臨指導。湯澡瑛科長表示，「菸害」是造成肺阻塞最主要的危險因子，台中市透過衛生所結合在地社區場域，積極辦理肺阻塞衛教宣導活動、戒菸宣導講座、辦理吸菸者戒菸諮詢，成功幫助許多市民擺脫菸癮。同時，衛生局提醒民眾，除了平時多留意自己的呼吸道狀況，是否有咳痰喘的徵兆，也鼓勵相關呼吸道症狀民眾能及早就醫接受專業醫療診斷、檢查及治療。
台灣胸腔暨重症加護醫學會藉由世界肺阻塞日活動，再次向全體民眾推廣「一分鐘登階358」自我檢測概念，並強調「咳、痰、喘 超過三週」應積極就醫的黃金原則。透過台中市衛生局的鼎力支持與戒菸成果宣導，醫學會希望共同鼓勵民眾積極戒菸、遠離空污，並落實流感疫苗接種，減少因流感等呼吸道感染而誘發肺阻塞急性惡化的機率。唯有主動認識肺阻塞的威脅、及早診斷、積極治療控制，才能守護自身與家人的肺部健康，遠離慢性呼吸道疾病的威脅。
