2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血

中國信託商業銀行冠名贊助的「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」25日開打，代表台灣的中信盃黑豹旗冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，以及來自日本甲子園參賽學校組成的北海道聯隊、九州聯隊，展開黑豹旗PK甲子園的精彩好戲，加上中信兄弟啦啦隊場邊應援，有球迷為搶占「髮香區」從24日下午就到新莊棒球場排隊，攝氏14度低溫也澆不熄球迷熱情。

中華棒協常務理事高人傑、日本高等學校野球連盟祕書長井本亘25日出席開幕典禮，高人傑表示日本及台灣世界棒球排名分居1、2，犧牲小我完成大我、團結一致的精神，更是台日共同擁有的棒球文化，轉達中華棒協理事長辜仲諒希望未來能將台日棒球交流經驗複製到更多亞洲國家，帶動亞洲基層棒球發展的願景。

廣告 廣告

甫從沙烏地阿拉伯返台的世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒總（BFA）會長辜仲諒指出，沙烏地希望發展運動觀光與娛樂產業，盼與台灣展開合作，共同推動青少年及職業棒球的發展。辜仲諒透露，沙烏地以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期待以台灣在世界棒壇的地位，協助其訓練各級棒球選手。希望未來能參加更多國際棒球賽事，與WBSC擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平台。

為了讓現場球迷感受職棒規格應援體驗，昨日中信盃不僅有中信兄弟「NOISEMAKER 製噪機」團長帶動全場節奏，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters更派出16位女孩輪番上陣，為站上打擊區的每一位台日球員應援。即便天公不作美，晚場平鎮高中出戰九州聯隊賽事因雨延後，為了順利開打，兩隊球員主動上場協助吸水整理場地，充分展現黑豹旗及甲子園的棒球精神，獲得球迷滿堂喝采。