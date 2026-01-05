2025中共加強對我關鍵設施駭侵 日均席襲擾263萬次

國安局統計，我9大類重大關鍵基礎設施平均每天遭受中共網軍侵擾數次為263萬次，比2024年成長6%。（圖：求真百科）

鑑於中共網軍持續對我關鍵基礎設施發動網路攻擊，同時「駭侵」手法趨向多元、也不斷翻新，國安局最近完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，發現每天平均侵擾數高達263萬次，比2024年成長6%。

就整體趨勢而言，2025年國安情報團隊蒐集到的資安事件，中共對我關鍵基礎設施（包括政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區和糧食等9大類）每天平均侵擾數為263萬次，比2024年成長6%；另外關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相比較，又以能源、緊急救援及醫院領域的增幅最為明顯。

中共對我網駭具有「政軍施壓」特點：2025年相關網路侵擾活動的時間點，都和解放軍對台「聯合戰備警巡」具有一定程度的關聯性；此外，每逢我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路駭侵活動，尤其在2025年5月「總統就職週年」期間達到年度高峰。

在駭侵手法部分，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法為主、而且靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）的技術能量。

至於在攻擊目標方面，中共5大駭客組織包括：BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41 及UNC3886，將我能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。尤其密集探測我能源產業網路設備及工業控制系統，並暗植惡意程式；此外，以「加密勒索軟體」攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，並將醫療機構駭客竊取資料在「暗網論壇」兜售，2025年至少已經傳散20次。

同時，中共網軍攻擊我「通訊產業」網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商的電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對我中央政府特定單位，則發動「高客製化」社交電郵攻擊；另外，除了鎖定我國科學園區發動攻擊之外，也駭侵半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

2025年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，已經多次指出中共是全球網路安全威脅的主要來源國，而且中共已經全面結合軍事、情報、產業與科技等公私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。

國安局2025年已經和全球30多個國家召開資安對話及技術會議，期盼透過與國際友盟緊密合作，預先掌握中共網軍的攻擊態樣，並聯合查察惡意中繼站，以襄助政府決策及應變整備，提升我國關鍵基礎設施整體防護韌性及量能。也提醒國人重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共同維護我國整體網路安全。（張柏仲報導）