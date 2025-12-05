2025中台灣元宵燈會 六都唯一榮獲台灣活動卓越獎銀質獎

第十二屆台灣活動卓越獎於昨(4)日頒獎，台中市政府觀光旅遊局以「2025中台灣元宵燈會」提報公共服務獎類別，經與歷屆送件單位最多、達百場活動激烈競逐，最終自入圍決選15個單位中脫穎而出，不僅是「全台唯一」獲獎之燈會，更是「六都唯一、西台灣唯一」獲獎之公共服務活動，繼勇奪13項國際設計大獎之後，再獲國內指標性獎項之肯定！（如圖）

觀旅局長陳美秀表示，台灣活動發展協會評選各產業領域中具有年度代表性之活動案例！2025中台灣元宵燈會以文化為本、科技為用，揉合華人元宵節慶與精密機械產業，並融入中央公園地景地貌，以環境劇場重新詮釋民俗神話與花燈工藝之對話，展現台中市在大型城市節慶策展上的專業能量與文化創新力，成為六都中唯一獲此殊榮的城市，為台中再添一座重要的國家級肯定。

觀旅局補充，中台灣燈會自2023年起移師至中央公園辦理，為全台單一場域面積最大的地方型燈會，屢獲國內外各大獎項肯定，場地品牌與節慶盛典形象已建立，將持續結合在地文化底蘊與當代流行元素，並積極與專業策展人及表演藝術團隊合作，期待明年再以創新特色驚艷各界。