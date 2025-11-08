2025中台灣農業行銷展售會台中登場

【記者陳世長台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產品展售市集，打造中台灣最熱鬧的農業盛事。為加強在地農產行銷，台中市政府農業局特別輔導新社區農會辦理展售啟動儀式，並由台中市政府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕出席，攜手中台灣縣市首長及在地農會代表為活動揭開序幕，也象徵區域合作與推動農業永續發展的新篇章。





林副秘書長表示，今年的展售會由中台灣8縣市攜手合作，創下活動史上最多參與縣市。活動以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，設置7大農業展館，包含台中領鮮館、豐味苗栗館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、幸福嘉義館及新竹館(內含靚靚竹縣及竹風好市)。



農業局指出，各縣市展館內將銷售各地區最具代表性的優質農特產品，涵蓋蔬果、花卉、茶葉、咖啡及農產加工品等，結合館外150攤規模的農特產品展售市集，搭配現場表演、農產試吃與集點抽好禮等活動，展現中部農業多元的發展能量與豐饒成果，讓民眾賞花之餘，也能近距離體驗中台灣農業的多樣風貌，歡迎民眾前來共襄盛舉。



農業局說明，此次活動展期自即日起至11月30日止，希望透過農產品展售會、新社花海與花毯節的聯合舉辦，吸引觀光人潮，促進區域農業交流與品牌推廣，更讓全國民眾看見中台灣在農業永續發展上的努力與成果，誠摯邀請大家到新社體驗最「鮮」的農業魅力！活動詳細資訊及最新動態，請持續關注台中市政府農業局網站(https://www.agriculture.taichung.gov.tw/)及「台中領鮮」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/Agri.Taichung?locale=zh_TW)。



今日啟動儀式，包含立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、農業部農糧署主任祕書陳立儀、農業部種苗改良繁殖場長張定霖、台中市議員吳振嘉、台中市政府副秘書長林育鴻、台中市政府農業局長李逸安、台中市政府觀光旅遊局長林美秀、雲林縣政府農業處長魏勝德、彰化縣政府農業處長郭至善、南投縣政府農業處長蘇瑞祥、新竹縣政府農業處長傅琦媺、嘉義市政府建設處長呂獎慧、新竹市政府產業發展處長嚴翊琦、苗栗縣政府農業處副處長蔡政新、新社區長林淑惠、石岡區長徐天龍、新社區農會總幹事羅文正、石岡區農會總幹事張東海及和平區農會總幹事蕭金木皆出席共襄盛舉。