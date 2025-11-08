「2025中台灣農業行銷展售會」登場 花開三盛事聯手展現農業最「鮮」魅力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今（8）日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產品展售市集，打造中台灣最熱鬧的農業盛事。為加強在地農產行銷，台中市政府農業局特別輔導新社區農會辦理展售啟動儀式，並由台中市政府副秘書長林育鴻出席活動，攜手中台灣縣市首長及在地農會代表為活動揭開序幕，也象徵區域合作與推動農業永續發展的新樣貌。
林副秘書長表示，今年的展售會由中台灣8縣市攜手合作，創下活動史上最多參與縣市。活動以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，設置7大農業展館，包含台中領鮮館、豐味苗栗館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、幸福嘉義館及新竹館(內含靚靚竹縣及竹風好市)。其中，「台中領鮮館」將以創新模式呼應活動主題，在館內展示農產品從智慧生產到科技行銷及品牌推廣的過程，並透過DIY互動體驗方式結合食農教育概念，讓民眾了解智慧與科技如何帶動農業升級，使農產品牌精緻化，進而達到增進農產品附加價值，同時擴大推廣客群之效果。
農業局指出，各縣市展館內將銷售各地區最具代表性的優質農特產品，涵蓋蔬果、花卉、茶葉、咖啡及農產加工品等，結合館外150攤規模的農特產品展售市集，搭配現場表演、農產試吃與集點抽好禮等活動，展現中部農業多元的發展能量與豐饒成果，讓民眾賞花之餘，也能近距離體驗中台灣農業的多樣風貌，歡迎民眾前來共襄盛舉。
此外，展區內還特別打造高達4公尺的「台中領鮮–巨型蔬果打卡牆」，以真實蔬果與木作層架構築出繽紛立體景觀，為現場最吸睛的打卡亮點，也象徵中臺灣農業的活力與豐收。
農業局說明，此次活動展期自即日起至11月30日止，希望透過農產品展售會、新社花海與花毯節的聯合舉辦，吸引觀光人潮，促進區域農業交流與品牌推廣，更讓全國民眾看見中台灣在農業永續發展上的努力與成果，誠摯邀請大家到新社體驗最「鮮」的農業魅力！活動詳細資訊及最新動態，請持續關注台中市政府農業局網站及「台中領鮮」臉書粉絲專頁。
