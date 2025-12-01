「2025中台灣農業行銷展售會」落幕 中台灣農業火炬交棒南投延續行銷熱潮

「2025中台灣農業行銷展售會」展期23天吸引大量民眾參觀，人潮不斷，成績亮眼，充分展現中台灣8縣市攜手合作的能量。活動昨（30）日畫下完美句點，南投縣政府也在舞台區舉行「2026中台灣農業行銷展售會」交棒儀式，由台中市政府農業局將象徵責任與傳承的活動大旗交接給南投。交棒不僅象徵展售會的延續，也代表中台灣對農業推動、創新與行銷的不間斷支持。

（如圖）中市府農業局李逸安局長與南投縣政府農業處蘇處長一同進行交接儀式。

農業局表示，今年展售會以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，集結台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣及新竹市共同參與，透過主題展館、農特產市集及豐富活動，全面呈現中台灣農業的多元風貌與創新成果。展期間不僅吸引各地民眾前來體驗，也成功為中台灣農產品創造高度曝光與行銷效益。

農業局指出，期待明年由南投縣政府主辦的展售會能延續這股熱度，持續深化農業永續與品牌行銷，打造更多嶄新亮點，並邀請民眾明年再次以行動支持台灣農業。