2025中國國際旅遊交易會 金門縣府行銷海島風情

▲金門縣府參加2025中國國際旅遊交易會，行銷海島風情。

【記者 洪美滿／金門 報導】「2025中國(海口)國際旅遊交易會」作為為亞洲規模最大的專業旅遊展會之一，於114年12月19日在海南國際會議展覽中心揭開序幕，吸引眾多參展單位共襄盛舉。據了解，本屆首度移師海口市，值得一提的是，自展會創辦以來，均輪流選在上海與昆明等城市舉辦，邀請本縣組團參展，亦是維繫多年以來的連結，這次首次選在熱帶海島城市舉行，由於海口地理位置特殊，為國際旅遊交流與海島旅遊合作帶來全新亮點。

為行銷金門海島風情與觀光魅力，縣府觀光處已參展多年，本次受邀參展，並由縣府觀光處副處長何桂泉領軍，帶領金門酒廠、金門縣旅行商業同業公會以及旅行業代表等金門重要觀光推手參加，公私協力展現金門觀光的決心，向國際買家、泛亞洲旅遊國家（如新加坡、馬來西亞等地）及兩岸旅遊業者與各地旅遊局展示金門獨具特色的自然生態、閩南風情與海島慢活魅力以及台灣風情，積極布局未來旅遊市場。

展會金門形象館之形式，凸顯閩南風情的旅遊節奏，定位為「慢活深度X生態文化島」，融合金門多采多元觀光元素。縣府觀光處人員大力推廣「金門行動旅服」數位媒介平台等，加強線上互動透過有獎活動吸引民眾掃碼下載並分享，並贈送精美金門特色小禮，成功炒熱現場氣氛。同時，設置旅遊諮詢檯，展示金門豐富多元的旅遊資源，以及金門美食、住宿、交通、購物等資訊，希望藉此宣傳，讓更多人認識金門了解金門。

展館現場，金門酒廠陳列豐富的特色酒品，並提供試飲酒，讓現場品嚐過的民眾紛紛豎起大拇指，此外，金門縣旅行商業同業公會也推出金門PAK行程及提供來金辦證手續流程，詳盡說明金門各項觀光主題遊程，以文化底蘊、閩南風情與多元自然生態為基底，打造兼具深度與品質的旅遊體驗。

縣府觀光處表示，為強化大陸旅遊市場宣傳力度，縣府今(114)年度陸續參加廈門旅遊博覽會、香港國際旅遊展、海峽兩岸銀髮博覽會、福建旅交會與中國國際旅遊交易會等大陸地區旅遊展會，以期能帶動大陸旅客來金旅遊熱潮。此外，觀光處也強調，開拓多元旅遊客源始終是重點施政目標，藉此次大型展會提前進行市場布局與取得形象宣傳的先機，透過積累市場能見度，交流旅遊意向，盼能有更多大陸省份的居民親身體驗金門的觀光魅力。（照片記者洪美滿翻攝）