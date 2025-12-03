2025中國國際海事會展 上海開幕

二○二五年中國國際海事會展（Marintec China 2025）二日於上海開幕，本屆以「創新與合作，共促海事業可持續發展」為主題，會展期間同時舉辦「智慧領航綠色共生融通創新」海事論壇，包括多國政府官員、國際組織代表、企業領袖及專家學者，針對數智化、綠色化、海事金融與法律等展開深入研討。另將舉辦多場技術交流會、產品發佈及簽約儀式，為全球海事界搭建合作平臺，共同謀劃可持續未來。

據指出，本屆境外展區匯集包括主賓國挪威、最大展團德國及新增的塞浦路斯館等十六個國家與地區展團，吸引包括韓國HD-現代、義大利芬坎蒂尼、芬蘭瓦錫蘭等國際行業巨頭及ABS、DNV、LR等主流船級社參展。境內展區規模較上屆大幅增長二成，共有來自二十四個省區市的一千二百家中國大陸內資企業參與，其中舟山、南通、鎮江、浦東等地組成地區展團，中國船舶集團、中遠海運、招商工業、振華重工、中國船級社等龍頭企業持續參與。

本屆會展共設置十一個展區，規模再創新高，展覽面積近十一萬平方公尺，吸引四十多個國家及地區的二千二百多個單位參展，境外展商占比四三％，預計將吸引超過一百個國家／地區的十萬多名專業與會者參加。