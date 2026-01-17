2025中國用電創新高達10.4兆度 第三級產業成主要推力

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國國家能源局今（17）日公布，2025年全國用電量突破歷史性里程碑，達10.4兆度、年增5%，為全球首個單一年份用電量超過10兆度的國家，是美國全年用電量的2倍以上。數據顯示，第三級產業用電1.9兆度，年增8.2%，其中充換電服務增長48.8%、資訊科技相關產業增加17%，增幅尤為明顯。

中國國家能源局17日公布，2025年全國用電量突破歷史性里程碑，達10.4兆度、年增5%。（示意圖／Unsplash）

能源局並指出，2025年7、8月單月用電量連續突破1兆度，夏季期間共應對20次用電高峰考驗。中國電力企業聯合會表示，此次突破象徵中國用電規模穩居全球第一，也反映第14個5年規劃（十四五）期間，能源自給率自80%提升至84%以上，能源規模首屈一指。

在國際趨勢方面，花旗銀行分析指出，全球AI數據中心擴張、產業電氣化，以及可再生能源併網，正加速推動各國電力需求攀升。對中國而言，這一波需求也促使輸配電與智能電網成為政策新焦點。

中信證券認為，特高壓、柔性直流輸電與數智化電網具備中長期發展機遇，近期內外需求同步走強。華泰證券則指出，全大陸統一電力市場建設加速推進，預計「十五五」期間電網投資規模將上看4兆人民幣，顯著高於「十四五」的2.8兆元，主網建設將成未來核心工程。

