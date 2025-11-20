2025中小企業四大獎揭曉 榮耀70家臺灣之光
【記者張嘉誠／綜合報導】
經濟部11月19日下午舉行114年度中小企業「小巨人獎」、「新創事業獎」、「創新研究獎」及「女性創業菁英獎」四大獎項聯合頒獎典禮，共計70家企業脫穎而出，展現臺灣產業在科技、製造、生醫、永續與服務、女性領導力、創新創業精神等多領域的厚實能量。經濟部部長龔明鑫親自出席頒獎典禮，為臺灣最具潛力與韌性的中小企業喝采，也象徵臺灣創新實力在全球價值鏈中持續亮眼發光。
龔部長表示，中小企業是臺灣經濟支柱中的支柱，今年獲獎企業在精密製造、半導體、生技、循環經濟、AI應用等前瞻領域展現突破，具備國際視野、科技創新與永續價值三大特色，正符合政府帶動中小企業多元振興發展的「智慧化、永續化與國際化」三大策略面向。近來為因應美國關稅措施的影響，政府擴大加碼對企業提供金融支持、外銷拓展及研發轉型等協助，更推出「產業輔導服務團」，與產業公協會共同努力，對全國企業提供客製化的轉型與研發輔導，與企業站在一起，一同將挑戰轉為發展契機。
小巨人獎：出口尖兵引領臺灣站上全球舞台
小巨人獎表揚在出口績優的中小企業積極開拓國際市場，本屆共14家企業獲獎，涵蓋高階記憶體模組、精密齒輪、車用零組件、生醫材料等領域。世曄實業專精重型商用車油泵與制動閥，產品品質達歐、美、日頂尖車廠標準；亞東創新發展則開發從傷口敷料到骨科補骨材料的生醫產品，研發成果已輸銷多國。
新創事業獎：科技與永續驅動的新世代成長動能
新創事業獎聚焦具創新技術、潛力與市場競爭力的新創企業，本屆有20家企業獲獎，橫跨半導體、生技與智慧農業、資訊服務與AI應用等領域。振生半導體推出可抵抗未來量子電腦攻擊的超安全晶片；雙肩智慧打造AI農業整廠方案，提高畜牧產業效率並減少碳排；極風雲創提供AI資安防護服務，讓中小企業也能享受企業級資安保護。
創新研究獎：深耕技術、突破瓶頸的中小企業研發實力
創新研究獎表彰深耕研發、突破技術瓶頸的中小企業，共25件標的獲獎，領域包含電子資通訊、生技醫療、金屬加工、創意設計等。保泰精密的半自動薄膜光罩設備，可提升半導體製程品質與效率；啟雲科技的3D裸視互動機，結合AI及AR技術打造沉浸式娛樂體驗；智齡科技的智慧照護系統，能即時監測長者健康並預警風險。
女性創業菁英獎：女性領導力在中小企業全面綻放
女性創業菁英獎聚焦女性創業家的創新與領導力，展現多元產業中的女性能量。共有11家企業獲獎，橫跨食品製造、傳產數位轉型及高科技精密產業等。貝爾威勒專注高精度電子連接器，成為市場領導者；文偉股份結合AI的液冷散熱方案，已建置逾1,000套大型資料中心；佳皇紙業從傳統紙業轉型ESG與文創，成功傳承與創新兼具。
中小企業好，臺灣經濟就會好。中小企業在經濟發展中扮演關鍵角色，經濟部將持續推動更多政策與輔導措施，協助企業提升競爭力，包括積極培育跨域人才、推動AI產業化、產業AI化、導入AI應用技術等，使我國在全球供應鏈及價值鏈中持續占有優勢，帶動整體經濟成長；並透過表揚典範企業，鼓勵更多優秀企業家勇於創新，引領產業升級與永續發展。
