2025中市傑團分享卓越績效 12縣市齊聚開啟合作契機

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為強化台中演藝團隊與國內表演藝術產官學界的互動，並促成更多合作機會，台中市政府文化局昨(26)日於台中國家歌劇院小劇場舉辦「2025年台中市傑出演藝團隊暨演藝孵育計畫分享交流會」，邀請19組台中傑出演藝團隊與孵育計畫團隊，接力展現當年演出成果及2026年創作計畫，吸引來自12縣市文化局處、藝文場館、學校機構、專家學者及企業夥伴共襄盛舉，互動熱絡。

▲2025年中市傑團暨演藝孵育計畫分享交流會，展現演出成果及未來新計畫。

市府文化局副局長施純福出席活動表示，台中市有超過766組演藝團隊和優質的藝文場館，文化局用心串聯與結盟，針對不同發展階段的團隊，打造多元補助計畫、媒合演出活動、輔導諮商和行銷推廣等支持方案，並鼓勵創新作品、藝術扎根和國際發聲，讓團隊穩定營運並持續成長。同時，也期待透過今日的分享交流會，促成在地團隊與各縣市夥伴更多元的合作機會。

文化局說明，「傑出演藝團隊計畫」已邁入第28年，是文化部與台中市政府攜手合作的重要文化政策，文化局用心投入，已三度蟬聯文化部考評「特優」最高殊榮。今年8組傑出演藝團隊在台中、國內各縣市以及國際藝術平台，演出超過220場演出，包含劇場公演、校園和社區推廣、銀髮族藝術共融等類型，營運成效卓著，更是台中重要的表演品牌與藝術大使。

文化局指出，傑出演藝團隊年度成果豐碩，「不二擊聲音製造所」、「藝術報國」與「台中聲五洲掌中劇團」獲文化部邀請於2025大阪・關西世博會大型展演活動「We TAIWAN」演出，帶來18場大型戲偶結合舞蹈、布袋戲和當代音樂的跨界演出，感動各國遊客。

此外，「台灣揚琴樂團」赴新加坡和廈門演出、「極至體能舞蹈團」獲外交部邀請參與國慶酒會演出，而「新藝芳歌劇團」、「20%實驗劇坊」和「時間藝術工作室」也精心推出年度公演，展現豐沛能量，未來將持續前往各縣市巡迴演出。

文化局進一步說明，藝術作品需要時間慢慢孵育和茁壯，因此，文化局連續第三年推出「演藝孵育計畫」，今年徵選出14組新創計畫，提供創作經費與專家諮詢，協助團隊細緻地發展前期創作。例如，「不限電戲劇實驗室」研發心率感測裝置，讓演員與觀眾穿戴，配合劇情體驗各種心動瞬間，挑戰「說謊的是你，還是你的心」，充滿科技互動與喜劇驚喜。未來，文化局也鼓勵團隊將實驗轉化成作品，推出完整的演出。