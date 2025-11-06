2025中華奧林匹克盃美饌藝術競賽 敏實科大餐飲管理系摘雙金





2025中華奧林匹克盃美業交流競技美饌藝術美學競賽吸引來自社會組與學生組共約2,606名選手參與，競爭激烈。敏實科技大學餐飲管理系學生憑藉精湛技藝與創意表現脫穎而出，勇奪2面金牌，展現卓越的餐飲專業能力，為校爭光。

餐飲管理系餐二A學生曾毓嵂參加無國界料理廚藝展示—前菜展示組，以獨到的創意與細膩的烹飪技巧榮獲金牌；餐三A學生徐翊恩則在兒童創意套餐組中，以充滿童趣又兼具美味的套餐設計，摘下金牌，展現出色的創意與實力。

敏實科技大學校長曾信超對學生表現給予高度讚賞：「同學們在如此高水平的競賽中脫穎而出，展現了敏實在餐飲教育上的深厚底蘊。他們的成功不僅是個人榮耀，更為學校及台灣餐飲界增添光彩。」

餐飲管理系主任徐雯珊也勉勵學生：「此次佳績彰顯學生的努力與潛力，期望學生未來繼續以熱情與創新，在餐飲領域開創更多可能性。」

值得一提的是，餐飲系指導老師曹瑞朋在賽前投入無數心血，從創意發想到深度的技術指導，無不全力以赴。辛勤付出為學生提供了堅實的支持，成為此次成功的關鍵。



