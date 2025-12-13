2025中部大學校院圖書館聯盟聯席會大葉大學登場

大學校院圖書館聯盟聯席會在大葉大學圖書資訊大樓舉行。（記者方一成攝）

「二0二五中部大學校院圖書館聯盟聯席會」在大葉大學圖書資訊大樓舉行，活動內容結合永續實踐、茶文化與館際合作議題，來自中部地區大專校院的圖書館主管及代表齊聚一堂，進行跨校資源合作與圖書資訊服務發展交流。

本次會議由大葉大學主辦，方文昌校長致詞時今（十三）日表示，圖書館是知識中心，更是推動跨領域學習與創新的重要場域，中部大學校院圖書館聯盟是促進學術資源共享的平台，期盼透過面對面交流，讓各校在數位轉型、館藏共享與讀者服務展開更深入的合作。

圖書暨資訊處圖資長劉勇均表示，此次會議邀請「安心葉興百業邁(賣)向全世界」USR計畫主持人、國際長李世傑專題演講，以「書香茶韻品大葉」為題，分享大葉大學如何結合茶科學與茶文化，培育產業人才，為地方注入新能量。會議同時安排與會者走訪大葉大學SDGs校園實踐場域，由環境與安全工程學系主任周中祺導覽「碳盤查與森林碳匯」場域，介紹校園環境教育與永續行動的成果。

參觀活動後，藥用植物與食品保健學系副教授林芳儀介紹台灣特色茶，並現場泡茶邀請與會者品茗。緊接著，會議進入分組提案討論與綜合座談，各校圖書館夥伴分享館際合作、讀者服務等經驗。