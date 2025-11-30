政治中心／綜合報導

2025台東中醫博覽會暨本草文化節今（30日）在台東盛大登場。今年活動由衛生福利部中醫藥司首度將「中藥本草文化節」帶到台東，象徵中央對東部地區的重視，也凸顯台東在草本文化與原鄉醫療領域的獨特位置。立委陳瑩出席活動時表示，過去中藥草文化節都只在六都舉辦，日前她在立法院審查預算時，提案要求「中藥本草文化節」應移師台東，促成「2025中醫博覽會暨本草文化節」在台東登場。





「2025中醫博覽會」移師東台灣 陳瑩：台東是草本文化重要基地

立委陳瑩促成「2025中醫博覽會暨本草文化節」於台東登場 。

隨著民眾對養生保健與預防醫療的需求快速增加，中醫藥本草文化與原住民傳統藥用植物再次受到高度關注，但過去衛福部在推動中醫藥知識教育文化時，活動多集中於台北、台中、高雄等直轄市舉辦。因此2024年立法院審查衛福部預算時，陳瑩提案要求衛福部應規劃到台東舉辦「中藥本草文化節」，讓中醫藥文化的推廣「回到土地、走進部落、結合原鄉特色」，促成「2025中醫博覽會暨本草文化節」在台東登場，將中央級活動帶進台東，讓原鄉草藥知識有更多被看見的機會，更生活化的接近群眾。

台東擁有豐富的原生植物與草本資源，從卑南、高山部落的藥用植物，到東海岸常見的野生花草與縱谷農產，都蘊含在地族群世代累積的草藥知識，衛福部中醫師司司長蘇奕彰在活動中表示，台東是整個台灣中藥的「寶庫」。除此之外，陳瑩指出，原住民族的傳統智慧非常珍貴，原住民祖先在過去累積豐富的草藥運用經驗；本次活動最大的特色，就是把原住民的草藥智慧納入活動及呈現，讓大家可以更瞭解草藥知識的深厚底蘊。

中藥商公會理事長謝慶堂於活動中也提到，台灣科學中藥的品質優良，就連香港都跨海來台採購。陳瑩表示，藥品品質非常重要，這也是她在十多年前大力推動中藥用藥安全管理及品質提升的原因，包括重金屬（砷、汞、鎘、鉛等）及生菌數…等檢驗標準的建立，奠定台灣科學中藥嚴格的製造流程與品質控管，使其安全性與技術水準都名列前茅，讓台灣科學中藥技術揚名國際。就像疫情期間，她在立法院大力推動的「清冠一號」，療效享譽全球。陳瑩同時指出，台東具備成為台灣中草藥種植的重要基地，不僅能協助到全國國人的健康，也能為台東增加經濟產業發展，就像金峰鄉內有超過200多公頃可發展種植的土地。

立委莊瑞雄指示，在新冠疫情期間，台灣中醫藥界研發的「清冠一號」， 展現明顯成效，更成為國際關注的焦點，讓台灣的中醫藥研發實力在全球公共衛生領域受到矚目重視。莊瑞雄進一步指示，自己與陳瑩在立法院都有提案，希望中醫研究所升格為行政法人，期藉制度化機制落實專業治理，除此之外，未來也會要求農業部，在具有發展種植中藥草環境的台東，加速土壤的試驗與調查，推動產業發展。

今年活動結合「台東中醫博覽會」與「中藥草本文化節」兩大主題，內容包含中醫醫療站、中醫藥諮詢平台、望聞問切體驗、穴位導覽、刮痧示範、高齡健康評估、藥用植物展示、原住民中草藥應用攤位，以及多項手作與草本體驗。活動現場熱鬧，充分呈現中醫藥與日常生活的連結。





陳瑩表示，未來將持續在立法院推動中醫藥發展、原住民族傳統醫療復振等相關政策，而且爭取更多資源，讓中醫藥文化更普及、更接地氣。陳瑩強調，未來會積極推動中央與地方合作，讓台東中醫博覽會暨本草文化節成為台東年度的重要文化活動，促進自然、文化與健康產業共同成長。

























