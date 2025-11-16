2025中醫嘉年華 養生保健實用寶典

2025中醫嘉年華在板橋登場，透過寓教於樂的方式，推廣歷史悠久的中醫文化。小朋友也在歡樂的氣氛中，化身小神農，認識中草藥、家長更在遊戲中，掌握中藥材的特性、還有中醫特殊的生活醫療。

「好了嗎 都有了嗎。」

舉手達標！傳統抓藥比賽，親子合作迅速完成任務。第四屆中醫嘉年華，在板橋第一運動場舉行，要拉近中醫跟大眾生活的距離。民眾：「台灣的咖啡就是決明子(茶)，決明子(號稱)就是台灣咖啡，如果暈車的時候可以食用烏梅，(就是還滿實用的) 滿實用的 對。」

不只有互動體驗，台北慈濟醫院中醫部安排兩場講座，邀請民眾感受中醫的溫度和智慧。「我們可以用我們這個大拇指，扣住我們頭部的後側，做一個按壓的動作。」

台北慈濟醫院中醫部醫師 林亞萱：「肩膀痛的話 我們肩膀的正中間，有所謂的肩頸穴，所以其實我們手指，這樣按過去的時候，做一個抬升的動作的話，然後再往後展的這個動作，其實它可以鬆解，我們的肩膀上肌肉疼痛的感覺。」

現場還有中醫義診服務，民眾也可以親手製作中藥香包、認識人體穴位，替忙碌的現代人，營造身心靈平衡。「印堂在哪裡 印堂。」

中醫，傳承數千年而且博大精深，屬於一種生活醫療，用創新方式推廣，或許民眾不再對它有著神秘的距離感。

